Lobonţ. ”Mă bucur foarte mult… Fotbalul e ciudat şi imprevizibil”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Bogdan Lobonţ, a declarat, duminică seara, în conferinţa de presă de după meciul cu FCSB, câştigat cu 2-0, că se bucură foarte mult că formaţia sa încheie sezonul cu o victorie, singura din play-off de altfel.

„Fotbalul e ciudat şi imprevizibil… Voluntari ne-a luat 6 puncte şi a retrogradat, iar noi am luat 4 puncte campioanei în play-off, dar am terminat pe locul 6. Mă bucură însă foarte mult că am reuşit să încheiem sezonul cu o victorie şi că am avut o prestaţie cât de cât solidă. Cu toate că am ratat mult, chiar din poziţii favorabile. Băieţii au calităţi extraordinare, pot mult mai mult, îi cunosc foarte bine. Ştiu că ei pot să dea mult mai mult pentru tricoul Rapidului”, a menţionat el.

„Nu sunt trist, sunt obosit. Chiar sunt bucuros că am câştigat după o serie de 5 meciuri. Am început cu un egal cu FCSB, iar apoi am avut 4 înfrângeri. Dar am încheiat sezonul cu o victorie şi e un nou început pentru toată lumea. Mâine dimineaţă o luăm de la capăt, asta ne e meseria”, a adăugat antrenorul.

Întrebat dacă va continua la Rapid în altă funcţie ţinând cont că acţionarul majoritar al clubului, Dan Şucu, a anunţat că noul antrenor va fi nord-irlandezul Neil Lennon, Lobonţ a răspuns: „Răbdare, mâine sau poimâine se va anunţa”.

Rapid Bucureşti a învins-o FCSB cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 10-a a play-off-ului Superligii de fotbal.