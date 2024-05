Vizită scurtă la Hotel Negresco din Nisa (Côte d’Azur)

Corespondență de la Nice-Côte d’Azur, pentru Cotidianul.ro, Florin Bălțătoiu

Deși vin la Nisa din 2010, niciodată nu m-am încumetat să intru în capodopera care străjuiește Promenade des Anglais ca o citadelă. Și rău am făcut că nu am îndrăznit, fiindcă abia acum am descoperit că dincolo de pereți se află o altă lume.

Trecând peste numele Negresco, un nume cu ecou românesc foarte clar, (găsiți peste tot povestea conaționalului nostru din București care a construit acest hotel în 1913), este interesant să aflați și cine i-a dat gloria, strălucirea și faima mondială. Fiindcă deși un român l-a construit și i-a dat numele, o franțuzoaică i-a dat viață. Numele acesteia este

Jeanne Augier, cea care l-a cumpărat de la Negresco în anul 1957.

Orașul Nisa, simbolul Coastei de Azur, Hotelul Negresco, simbolul orașului

Prețul unei camere valorează între 900 și 5000 de euro pe noapte. Scriind despre asta, se înțelege mai ușor de ce nu am avut cutezanța în 14 ani să mă apropii și am făcut fotografii numai de afară și de la distanță. Parțial vindecat din copilărie de complexele de inferioritate, e imposibil ca ele să nu se reactiveze când treci pe lângă Negresco. Am încercat de-a lungul anilor, de mai multe ori, să obțin un job la restaurantul hotelului, doar din dorința de a face cunoștință cu această legendă. Nu am reușit.

Zilele trecute, însă, sub euforia succesului repurtat ca fotograf la turneul de tenis de la Madrid, mi-am luat inima în dinți, profitând și de lipsa celor de la intrare și am pășit pentru prima dată în hotel. Printr-un concurs fericit de împrejurări,

am avut șansa să respir aerul de la Negresco, să văd câteva opere de artă sau să iau loc pe fotolii.

Mi-a povestit că unele tablouri cu Napoleon (una din obsesiile lui Jeanne Augier) care sunt în hotel nu se mai găsesc decât la Louvre.

Am fost rapid, atent și discret. Nu puteam să-i creez probleme. După 20 de minute, am părăsit fericit Negresco cu promisiunea că voi reveni.

Apoi, împreună cu ziarul Cotidianul, vom încerca să facem pentru cititorii noștri câteva reportaje la Festival de Cannes. Aici, între 14-25 mai 2024, pot fi văzuți pe Boulevarde de la Croisette regizorul Francis Ford Coppola și Meryl Streep.

Pe 23 mai, va rula și filmul Nasty cu Ilie Năstase. În discuțiile cu Cosmin Hodor (directorul Țiriac Open și unul din producători), acesta a confirmat că vor fi cu toții pe covorul roșu la Cannes.

Apoi, urmează Formula 1 Grand Prix de Monaco, 24-26 mai.

