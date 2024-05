Azi și mâine, aflăm finalistele Champions League 2024

În această săptămână, vom afla finalista Champions League. Marți și miercuri, sunt programate meciurile din manșa retur a semifinalelor Champions League. Seria semifinalelor continuă cu returul dintre PSG și Borussia Dortmund, în timp ce miercuri se va disputa partida dintre Real Madrid și Bayern München.

PSG – Real Madrid este cea mai probabilă finală în viziunea specialiștilor, însă nu ar fi surprinzător să vedem și o finală între două echipe din Germania. De opt ori în istorie s-a întâmplat ca o finală de Champions League să pună față în față două echipe din aceeași țară. Și în această serie s-a aflat și confruntarea dintre Bayern și Dortmund din 2013, în care bavarezii s-au impus.

Așadar, printre cei pasionați de pariuri vor fi cu siguranță și oameni care vor miza pe o finală 100% germană. Dar care sunt cotele oferite de bookmakeri? La Unibet, pentru pariul cumulat pe calificarea lui Dortmund și a lui Bayern în finala Champions League ai cota 5.70. Un semn clar că adversarele lor sunt mai degrabă favorite.

Programul semifinalelor Champions League:

Marți, de la ora 22:00: PSG – Borussia Dortmund (0-1 în tur)

Miercuri, de la ora 22:00: Real Madrid – Bayern München (2-2 în tur)

PSG – Borussia Dortmund

Borussia Dortmund a câștigat partida tur cu 1-0, însă rezultatul a fost contestat de francezi, care au avut numeroase ocazii de a marca, inclusiv două bare. Însă cert este că Dortmund a luat deja un avantaj important și vrea să repete evoluția din tur, mai ales că PSG a arătat fragilități în defensivă și a primit gol în ultimele patru partide din Champions League.

Francezii au însă și un atac foarte bun, acesta fiind și argumentul principal pentru întoarcerea rezultatului. PSG a câștigat ultimele două meciuri de acasă cu Borussia Dortmund, de fiecare dată cu 2-0, iar pe Parc des Princes se câștigă greu. În aceste condiții, poate fi de înțeles de ce PSG este favorită să ajungă în a doua finală de Champions League din istorie, după cea pierdută în 2020 contra lui Bayern München. De partea cealaltă, Dortmund are tot o singură prezență în finala Champions League, în 2013, când a fost învinsă de Bayern.

În secțiunea de pariuri de pe Unibet, Dortmund are 2.15 la calificare, iar PSG are 1.65. Pentru victoria în timpul regulamentar, PSG are 1.49, Dortmund are 6.40, iar egalul are 4.70.

Real Madrid – Bayern München

Această partidă ne-a oferit mult spectacol în tur, când scorul a fost 2-2. Returul se anunță în aceleași note, cu Real Madrid ușor favorită. Dincolo de forma de moment, Real este genul de echipă care acasă se descurcă excelent.

Iar cea mai bună dovadă sunt rezultatele obținute pe teren propriu contra echipelor din Germania. În 38 de meciuri, Real a pierdut doar de 3 ori. Au fost și multe meciuri cu Bayern München, iar Real s-a impus de 9 ori, de 2 ori a remizat, iar de 2 ori a pierdut.

Așadar, un bet pe victoria în timpul regulamentar a lui Real Madrid este o alegere populară, iar cota este foarte atractivă – 1.94 pentru un succes al gazdelor. Egalul are 3.75 și victoria oaspeților 3.85. La calificare, Real are 1.45, în timp ce Bayern München are 2.65.

