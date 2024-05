Statuie pentru Răzvan Lucescu

Ceea ce părea foarte puțin posibil, unii chiar au spus ferm convinși că nu este nici o șansă, a devenit realitate pentru PAOK Salonic, învingătoare cu 2-1 în ultima rundă a sezonului pe terenul vecinei Aris.

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a ieșit pentru a patra oară campioană a Greciei și pentru a doua oară avându-l la timonă pe tehnicianul român. Cu un buget de zece ori mai mic decât Panathinaikos și Olympiakos și de șapte ori mai mic decât al lui AEK Atena Răzvan a crezut tot timpul în minunea titlului și duminică seară Salonic a devenit locul unde bate ora exactă în fotbalul din Grecia. A fost noapte albă la Salonic iar numele lui Răzvan Lucescu s-a aflat pe buzele tuturor fanilor alb-negrilor, suporterii cerând patronului Ivan Savvidis să facă un document prin care românul să nu mai poată pleca niciodată de la echipă. Tot suporterii cer clubului să ridice o statuie a lui Lucescu Junior undeva în incinta complexului de la stadionul Toumba, care să amintească pentru totdeauna performanțele extraordinare ale clubului cu acesta la conducerea echipei.

Ultima etapă nu a fost deloc un foc de artificii pentru viitoarea campioană. La prima vedere faptul că urma să joace tot în Salonic, pe terenul concitadinei Aris, părea că lucrurile sunt deja rezolvate, pentru că interesul ar fi trebuit să fie major în scopul de a lua fața celor trei mari puteri din zona Atenei. Însă rivalitatea care de foarte multe ori s-a concretizat prin scene de violență extrem de dure între suporteri, transmisă și jucătorilor a făcut din acest meci un adevărat război. Aris era singura echipă din Grecia care reușise să bată de două ori pe PAOK în acest sezon și au lipsit poate doi centimetri la faza din minutul 95 ca să ruineze petrecerea lui PAOK și să trimită titlul lui AEK Atena. Ultimul sfert de oră a fost ca pe front, cei de la PAOK, cu om în minus săpând adevărate tranșee în jumătatea proprie, rezistând eroic unui asediu furibund. Furia și frustrarea jucătorilor de la Aris a fost atât de mare încât după fluierul final au sărit să îi bată pe cei de la PAOK, care au ajuns doar escortați de poliție la vestiare.

Răzvan Lucescu a ținut să mulțumească patronului pentru eforturile depuse, atât cât s-a putut și fanilor, care au făcut mereu o atmosferă superbă. Pe stadionul Toumba, unde s-a ajuns după câștigarea titlului, nu mai era loc de aruncat un ac, jucători antrenori și suporteri trăindu-și împreună momentele de fericire.

E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Nici nu visau să avem un astfel de parcurs european.

Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK.

Trebuie să menționez un aspect foarte important. Suntem aici și am adus titlul șefului (Ivan Savvidis). El, finanțatorul, a creat echipa această unită, el a adus toți jucătorii. Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit azi! Trebuie să acceptăm că am devenit, măcar pentru un anumit nivel, o echipă europeană.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”.