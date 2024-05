Mesajul transmis de Simona Halep după abandon!

Simona Halep a transmis un mesaj după ce a abandonat la turneul Trophee Clarins. Nimeni nu a spus că această revenire va fi uşoară, explică ea.

“Ei bine, ieri nu a fost aşa cum am sperat pe teren. Durerea de genunchi care persistă de la Miami a revenit şi, din păcate, nu am putut continua. Nu este modul în care mi-aş fi dorit să îmi petrec timpul la Paris, dar nimeni nu a spus că această revenire va fi uşoară.

Mă voi odihni şi apoi voi continua să muncesc şi să cred în continuare în drumul meu. Vă mulţumesc celor care mă susţineţi, văd mesajele voastre şi înseamnă enorm pentru mine”, a scris Halep.

I will rest and then keep working and keep believing in my journey. Thank you to those of you supporting me, I see your messages and they mean the world to me ❤️

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 16, 2024