Liderul senatorilor PSD: Discutăm cu PNL pentru refacerea Coaliției. Nazare și Predoiu, buni de premieri

Liderul senatorilor PSD a declarat la TVR, conform Europa FM, că PNL va reveni fără probleme la masa discuțiilor pentru un nou guvern împreună cu social-democrații o dată ce Ilie Bolojan va fi debarcat.

„Ăsta este drumul, o coaliție pro-occidentală. Cred că nu va fi o problemă ca PNL să se reașeze la masă cu PSD să facem o guvernare cum am mai făcut și în trecut. O guvernare care să aducă creștere economică și bunăstare oamenilor.”

Zamfir numește doi membri ai actualului executiv pentru a prelua funcția de premier, ambii din rândurile liberalilor: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

„Sunt convins că Nazare și cu Predoiu sunt două persoane care fără doar și poate pot ocupa cu demnitate funcția de prim-ministru.”

Zamfir a invocat refuzul lui George Simion de a guverna cu PSD pentru a exclude o alianță cu AUR.

„L-ați auzit pe George Simion care spune că nu dorește să guverneze cu PSD, așadar, avem obiective diferite, ca atare, lucrurile se vor aranja după consultările de la Cotroceni”, a declarat Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, nu a exclus luni o posibilă guvernare PSD-AUR după trecerea moțiunii de cenzură anunțate de cele două partide. Declarația sa vine după ce Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, a precizat că „orice drum începe cu primul pas”, atunci când a fost întrebat despre o posibilă colaborare la guvernare a celor două partide.

„Nu voi avansa, în niciun caz, al doilea pas, având în vedere câ obiectivul nostru în momentul ăsta, și, iată, coincide cu cei de la AUR, e demiterea Guvernului Bolojan.

Al doilea pas poate fi făcut după consultările de Cotroceni. Noi ne dorim ca după consultări de la Cotroceni să reiasă aceeași formulă de guvernare a acestor partide. Evident, fără Ilie Bolojan”, a spus Daniel Zamfir.

