Liderul senatorilor PSD: Discutăm cu PNL pentru refacerea Coaliției. Nazare și Predoiu, buni de premieri

„L-ați auzit pe George Simion care spune că nu dorește să guverneze cu PSD, așadar, avem obiective diferite, ca atare, lucrurile se vor aranja după consultările de la Cotroceni”, a declarat Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Liderul senatorilor PSD: Discutăm cu PNL pentru refacerea Coaliției. Nazare și Predoiu, buni de premieri

foto: Facebook/ Cătălin Predoiu

„L-ați auzit pe George Simion care spune că nu dorește să guverneze cu PSD, așadar, avem obiective diferite, ca atare, lucrurile se vor aranja după consultările de la Cotroceni”, a declarat Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, susține că social-democrații poartă deja discuții cu liberalii pentru refacerea Coaliției pro-europene care a guvernat România. Mai mult, acesta a înaintat două nume din rândurile PNL care ar fi acceptabile pentru social-democrați ca premier: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare sau Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Liderul senatorilor PSD a declarat la TVR, conform Europa FM, că PNL va reveni fără probleme la masa discuțiilor pentru un nou guvern împreună cu social-democrații o dată ce Ilie Bolojan va fi debarcat.

„Ăsta este drumul, o coaliție pro-occidentală. Cred că nu va fi o problemă ca PNL să se reașeze la masă cu PSD să facem o guvernare cum am mai făcut și în trecut. O guvernare care să aducă creștere economică și bunăstare oamenilor.”

Zamfir numește doi membri ai actualului executiv pentru a prelua funcția de premier, ambii din rândurile liberalilor: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

„Sunt convins că Nazare și cu Predoiu sunt două persoane care fără doar și poate pot ocupa cu demnitate funcția de prim-ministru.”

Zamfir a invocat refuzul lui George Simion de a guverna cu PSD pentru a exclude o alianță cu AUR.

„L-ați auzit pe George Simion care spune că nu dorește să guverneze cu PSD, așadar, avem obiective diferite, ca atare, lucrurile se vor aranja după consultările de la Cotroceni”, a declarat Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

„Al doilea pas poate fi făcut după consultările de Cotroceni”. Încă un lider PSD nu exclude un posibil guvern cu AUR

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, nu a exclus luni o posibilă guvernare PSD-AUR după trecerea moțiunii de cenzură anunțate de cele două partide. Declarația sa vine după ce Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, a precizat că „orice drum începe cu primul pas”, atunci când a fost întrebat despre o posibilă colaborare la guvernare a celor două partide.

„Nu voi avansa, în niciun caz, al doilea pas, având în vedere câ obiectivul nostru în momentul ăsta, și, iată, coincide cu cei de la AUR, e demiterea Guvernului Bolojan.

Al doilea pas poate fi făcut după consultările de Cotroceni. Noi ne dorim ca după consultări de la Cotroceni să reiasă aceeași formulă de guvernare a acestor partide. Evident, fără Ilie Bolojan”, a spus Daniel Zamfir.

  1. Aceeasi Marie !!! Ne gandeam noi sa faca ceva bun pana la capat. Ca atare,dezmatul va continua. Cu actori diferiti.

  2. Cred că o să fie fără Grindeanu și Olguța.
    Fără fonduri europene și de la guvern nici un pesedac nu supraviețuiește în teritoriu.
    Dar nu se știe că la mintea ăstora totul este cam încurcat.

  3. De departe spagarul Calin Popescu Tariceanu a fost cel mai de seama penal liberal ales de PSD in functia de premier.

