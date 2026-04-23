LOV și Oana Gheorghiu, ca PSD și Bolojan. Cotețul curcilor, subiect de ceartă în politică

Luni, PSD a votat retragerea susținerii pentru premierul Bolojan. Înainte de votul propriu-zis, social-democrații au ținut un soi de congres, cu două ore de discursuri. Printre vorbitori s-a numărat și primarul Craiovei.

LOV a vorbit virulent și despre vicepremiera independentă Oana Gheorghiu, pe care o critică pentru salariul pe care îl primea în ONG-ul „Dăruiește Viața”, care sub conducerea ei a construit un spital de la zero.

„Doamna vicepremier nu a condus niciodată nici un coteț de curci. Are o singură experiență: că-și trăgea 5.000 de euro pe lună din donațiile pentru copii de cancer.”

A doua zi, într-un interviu pentru Digi24, Oana Gheorghiu i-a dat dreptate parțial primarului din Craiova.

Replica Oanei Gheorghiu: Are dreptate aici doamna primar

„În primul rând, nu am condus un coteț de curci. Are dreptate aici doamna primar”, a răspuns Gheorghiu.

Vicepremierul a criticat discursul politic de care se folosesc social-democrații. Acesta a transmis că nu vrea să se coboare la acest nivel.

„Mie mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos și, sincer, nu aș vrea să cobor la acest nivel, pentru că cred că românii au nevoie să schimbăm puțin nivelul la care discutăm și să ne uităm la interesul românilor, nu la interesul de moment al unui partid sau al unui grup.”

Aceasta spune că nu înțelege motivul pentru care LOV a decis să îi atace parcursul profesional.

„De ce a simțit doamna Olguța Vasilescu nevoia să spună asta… Eu mi-am clădit o carieră muncind foarte mult. După ce am terminat facultatea, am muncit și am făcut performanță la fiecare loc de muncă pe care l-am avut. Împreună cu colega mea, Carmen Uscatu, am condus un proiect și am construit un spital, ceea ce nu se construise până la momentul acela în România, și am făcut-o cu onestitate”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Numărul de roast marca LOV

În discursul susținut de LOV la referendumul PSD, Oana Gheorghiu nu a fost singurul politician criticat.

„Dacă ar fi să dăm definiția crizei, acolo ar fi fotografia lui Ilie Bolojan”, spune LOV.

Aceasta critică pe rând mai multe măsuri economice luate de Guvernul Bolojan. Pune accent pe tăierile de salarii din sectorul bugetar și compară constant Guvernul Bolojan cu Executivul Boc.

LOV: Cică aprinde becul pe șobolanii din cămară. Dar n-o fi fost o oglindă în cămară, să vadă că șobolanul ăla mare are o sprânceană și se uită urât la poporul român?

„Băieți, de când nu v-ați mai uitat pe cifre”, îi întreabă LOV pe Bolojan și pe „influencerii de pe lângă ei”, care „se laudă” că fac reformă.

„Pe Ilie Bolojan nu-l trimite acasă PSD-ul, îl trimite acasă INS-ul. Cică aprinde becul pe șobolanii din cămară. Dar n-o fi fost o oglindă în cămară, să vadă că șobolanul ăla mare are o sprânceană și se uită urât la poporul român?”, atacă Lia Olguța Vasilescu.

Vasilescu a lansat un atac și către un membru USR. „Ghinea, un habarnist”, spune LOV.

„Când cresc mare, vreau să fiu Ciucu”, spune LOV. „Cred că toți primarii din România sunt geloși când văd cât de galeș se uită Bolojan la Ciucu”, se plânge Olguța, care acuză că premierul a luat de la primării din țară ca să dea la București.

„Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Pentru că 80% dintre români spun că trebuie să plece acasă. Bolojan spune că insultele sunt binecuvântări. Să-și caute în cutia poștală să vadă câte binecuvântări are acolo”, spune Olguța.

„Să vină Ciucu cu o coroană, cum e obișnuit, că ne pregătim să îngropăm sărăcia”, spune în final LOV, care e „gata să facă deratizarea”.

Sorin Grindeanu a vorbit la Observator, pentru Antena 1, despre votul împotriva premierului Bolojan.

„E un vot covârșitor. Dă un mandat foarte puternic pentru conducerea PSD, pentru mine, e un vot care ne obligă și de care trebuie să ținem cont. Acum, PSD spune într-o manieră care nu lasă loc de interpretări că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Argumentele sunt multe și au fost prezentate de colegii mei. Aproape 5.000 de social-democrați au votat azi pentru retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Așa cum acum 10 luni am intrat în această coaliție de bună-credință, încercând să aducem plus valoare și proiecte viabile pentru români.”

Întrebat ce urmează, Grindeanu a spus că nu așteaptă minuni de la Nicușor Dan.

„Nu aștept miracole de la Cotroceni. Mă aștept ca urmare a consultărilor, să se degaje o soluție. Dacă Ilie Bolojan înțelege, pierzându-și 45% din susținere, ponderea PSD din Coaliție, se poate rezolva din scurt această criză și se poate păstra protocolul de guvernare și să mergem înainte. Nu vreau să anticipez, după consultări se vor degaja soluții.”