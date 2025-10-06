Lucescu a forțat venirea lui Drăgușin 

A surprins foarte mult introducerea lui Radu Drăgușin pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile echipei naționale din luna octombrie.

Radu a suferit în februarie o ruptură de ligamente, a fost operat, iar acum se află în etapa finală a recuperării, dar încă nu a început antrenamentele.

Mircea Lucescu, dezamăgit de faptul că tandemul folosit în ultimele meciuri, Burcă – Mihai Popescu, a gafat în prea multe rânduri, aproape că l-a înnebunit și pe jucător dar și stafful medical al lui Tottenham. Selecționerul a sunat de mai multe ori pe zi pentru a se interesa dacă există vreo posibilitate ca Drăgușin să joace câteva minute cu Leeds United, înainte de pauza echipelor naționale. Dacă ar fi avut chiar și la 1 la sută șanse de a fi apt l-ar fi inclus pe lista finală.

Acest lucru ar fi obligat gruparea londoneză să îi dea drumul obligatoriu lui Drăgușin la convocare. Riscurile rezultate ar fi fost foarte mari, cu posibile consecințe nefaste pentru jucător. În final, Lucescu a înțeles că nu există nici măcar acel 1 la sută șanse și a renunțat. Iată cum a comentat pentru ProSport situația chiar Radu, venit la București pentru un eveniment comercial.

„Nu cred că este cazul să punem la îndoială ceea ce medicii de la Tottenham, fizioterapeuții cu care am lucrat, și mai ales chirurgul care mi-a făcut operația. Ei, din punctul meu de vedere, au cele mai multe cunoștințe și au cea mai mare experiență. Bineînțeles că domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot, și eu îmi doream bineînțeles să vin la lot, pentru că îmi lipsește foarte mult să fiu alături de colegi, să joc pentru România.

Acum, mă simt că sunt gata, dar pe parcurs și pe termen lung această lună în plus îmi va oferi stabilitatea și siguranța necesară pentru a avea o carieră cât mai lungă. Îmi doream să vin la lot, dar, în același timp, am înțeles că este mai bine să nu. Recuperarea a mers foarte bine și sunt în punctul în care mai am foarte puțin.

Acum, că sunt câteva săptămâni, că mai e o lună, că nu știu, dar pot să vă spun că cei de la Tottenham își iau toate măsurile necesare ca în momentul în care voi reveni să revin mai puternic. Voi reveni într-un loc mult mai bun decât eram înainte să nu fiu accidentat și, cum am spus, într-un punct mult mai bun pentru a-mi continua cât mai mult cariera”