Lucescu face experimente în meciul difuzat de Prima tv

În această seară, are loc pe Arena Națională partida amicală dintre reprezentativele României și Moldovei.

Cum duminică, pe același stadion se va juca meciul vital pentru noi în preliminariile CM 2025 contra Austriei, Mircea Lucescu a luat o decizie cu totul specială. Va trimite pe teren unsprezece jucători care nu au evoluat niciodată împreună, dintre care patru vor fi debutanți! De altfel, doi dintre senatorii de bază, fundașul dreapta Andrei Rațiu și cel central Andrei Burcă, nici nu figurează pe foaia de joc.

Va fi o mare problemă și calitatea suprafeței de joc, pentru că există realul pericol ca gazonul să se deterioreze serios tocmai înainte de partida cu Austria! Asta pentru că deși Arena Națională are acoperiș rabatabil el nu s-a mai tras de aproape cinci ani. Nici Mircea Lucescu nu a vrut să se tragă acoperișul pentru a evita producerea efectului de seră care i-ar afecta la respirație pe jucători.

Selecționerul României nu ar fi vrut nici acest amical, așa cum nu l-a dorit nici pe cel de luna trecută, contra Canadei, dar trebuie respectate regulamentele FIFA și UEFA. El avertizează, copiind stilul ultratemător al lui Dan Petrescu, asupra faptului că moldovenii trebuie tratați cu atenție, pentru că i-a văzut cu Italia și au calitate.

Vor fi pe teren la ei câțiva jucători din SuperLigă: Rață, Bodișteanu și Postolachi. La noi se vor afla la prima apariție sub tricolor marea surpriză din apărare, româno-israelianul Liv Eissat, fundașul stânga Kevin Ciobotariu, mijlocașul Cătălin Cîrjan și atacantul Ștefan Baiaram.

Echipe probabile:

România (4-3-3): I. Radu – Manea, Eissat, Racovițan, K. Ciubotaru – V. Dragomir, I. Hagi, Cîrjan – Dobre, L. Munteanu, Baiaram

Rezerve: Târnovanu, Sava – Ghiță, M.Popescu, Chipciu, Opruț, M.Marin, R.Marin, Screciu, Man, Moruțan, F.Tănase, Bîrligea, Miculescu

Selecționer: Mircea Lucescu

Moldova (5-3-2): Avram – Moțpan, Crăciun, Baboglo, Plătică, Reabciuk – Caimacov, Rață, Bodișteanu – Postolachi, Nicolaescu

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar – Iovu, Dumbravanu, Borș, Ștefan, Ghersimencov, Bogaciuc, Perciun, Fratea, Forov, Botnari, Lupan

Selecționer: Lilian Popescu

Arbitru: Ishmael Barbara (Malta)

Asistenți: Duncan Sultana și Luke Portelli (Malta)

Rezervă: Florin Chivulete (România)