Mafia din Portul Constanța, devoalată ca-n filme

O maşină X5, o casă foarte bună şi bani suficienţi pentru a-şi permite mese la un anumit nivel. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le-a avut la dispoziție un anchetator sub acoperire pentru a putea pătrunde în mafia din portul Constanța.

Aceste aspecte au fost dezvăluite de procurorul general al DNA, Marius Voineag, invitat fiind într-o emisiune la Antena3. Voineag a explicat și că ancheta din Portul Constanţa a durat mult pentru că a fost nevoie de timp pentru a crea investigatorului sub acoperire un trecut care să stea în picioare la orice verificare.

„A fost probabil dosarul cel mai de conţinut pe care l-am avut în anii ăştia. S-a lucrat extraordinar de închis, în câţiva procurori şi cu o strategie foarte bine pusă la punct. Era un narativ public care ne deranja deja, arăta o neputinţă a noastră că nu reuşim să intram în Portul Constanţa. A fost o chestiune în care am dislocat absolut tot ce a însemnat resursa noastră în aşa fel încât pe orizontală să luăm cât mai mult sau să facem o curăţenie cât mai mare în Portul Constanţa. Vorbim totuşi o infrastructură critică a statului român şi un loc unde noi nu prea am călcat cu anchetele noastre de-a lungul anilor. A fost şi pentru noi o surpriză să vedem cam ce se întâmplă în Portul Constanţa”, a declarat procurorul general al DNA.

El a precizat că pentru a documenta acele infracţiuni au fost introduşi trei investigatori în Portul Constanţa.

”Cetăţenii ar trebui să înţeleagă ce înseamnă munca de construcţie şi de creativitate ca să reuşeşti să introduci trei investigatori în Portul Constanţa. Când am introdus primul investigator după cinci luni de zile, toată această etapă de cinci luni de zile n-a durat pentru că l-am trimis cu maşina de la DNA la Portul Constanţa, ci pentru că a trebuit să-i facem o legendă. Aşa se întâmplă în cazul investigatorilor. Să creăm un personaj care trebuie să stea la orice verificare în picioare ca fiind acela: maşină de lux, o poziţie înaltă, angajat cu istoric de funcţionar public, ca oamenii de un anumit calibru, la care noi eram atenţi cu ancheta, să poată din orice fel de verificare subsecventă pe care ei o fac, să nu dea de ştire că el este cumva un investigator”, a explicat şeful DNA.

Niciunul dintre cei trei investigatori nu a fost suspectat că lucra pentru DNA.

”Niciunul. A fost o anchetă care a curs foarte bine pentru noi, pentru că am ţinut-o foarte închis, opac, am lucrat-o de la centru tocmai pentru că erau nişte sensibilităţi pe zona Constanţa şi am preferat să închidem ancheta în felul ăsta. Din 41 de inculpaţi pe care i-am pus sub acuzare, 18 au avut propunere de arest preventiv, 16 au avut validat un control judiciar de către instanţele judecătoreşti. (…) Am mers pe ideea unui control judiciar, dar eu ştiţi că n-am comentat niciodată deciziile instanţelor judecătoreşti şi pentru noi faptul că s-a validat o măsură preventivă pentru noi înseamnă succes. De altfel, mulţi dintre ei au făcut şi acorduri de recunoaştere”, a relatat şeful DNA.

El a povestit şi cum a decurs activitatea acestor investigatori.

”Într-o perioadă de 11 luni au trebuit să participe la tot felul de întâlniri, care mai de care mai interesante, cu oameni care ofereau mită pentru contracte. Aici practic, valoarea mitei a fost de 6,5 milioane de euro probată de către noi pentru fraudarea unor contracte de aproape 300 de milioane de euro. E un caz şcoală, este foarte bine construit de către noi, sunt tare mândru că ne-a ieşit un asemenea caz. A fost mult peste aşteptările noastre să avem şi sume constant preluate de la mituitori până la 400.000, am avut un total de 400.000”, a afirmat Marius Voineag.

El a precizat că la una dintre întâlniri a fost prezentat şi un traseu al mitei.

”Vă mărturisesc că am avut o situaţie interesantă ca la o masă la un restaurant cu doi dintre inculpaţii faţă de care s-au şi formulat acuzaţii, investigatorul nostru şi cu încă o persoană, a comandat toată lumea feluri principale de mâncare. La momentul la care a venit peştele, cei doi inculpaţi, fiecare a început să taie din peştele lui şi să ofere celor doi care erau la masă de partea noastră în aşa fel încât să le arate exact ”tu vei mânca pe linia asta, tu vei mânca pe linia asta”. Era un traseu al mitei”, a explicat procurorul şef al DNA.

El a fost întrebat dacă cei vizaţi de anchetă se temeau că sunt interceptaţi şi dacă se ascundeau.

”Să ştiţi că infracţiunea de corupţie este cel mai greu probat. Pentru că oamenii evită să vorbească. Suntem într-un alt secol al datelor. Şi noi aveam scena filmată şi s-a spus nu, tu eşti aici, toată lumea, repet, îşi comandase un fel principal de mâncare, dar lucrurile se porţionau exact ca în poveştile…”, a mai declarat Marius Voineag.

El a mai fost întrebat dacă este adevărat că un om din conducerea portului care a colaborat cu anchetatorii este protejat non-stop.

”Sunt mai mulţi în situaţia asta. Sunt păziţi de structurile specializate din IGPR cărora trebuie să le mulţumesc pentru că ne asigură sprijinul. (..) Există protecţia pe care noi trebuie să o acordăm oamenilor care se expun într-un asemenea…(…) Au existat ameninţări şi voalate şi directe. Şi pentru noi e o dovadă faptului că trebuie să facem lucrurile până la capăt. În dosarele mari, oamenii colaborează atâta vreme cât se simt sprijiniţi până la capăt. Noi trebuie să facem asta, altfel nu o să mai aflăm mai nimic”, a mai afirmat procurorul şef al DNA.