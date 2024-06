Mario Iorgulescu scapă de pușcărie, victima ”se îmbolnăvește de inimă rea”

Condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare, Mario Iorgulescu a scăpat de sentință. Procesul se va rejudeca din faza de apel, după ce instanța a anulat hotărârea în dosarul în care fusese condamnat pentru că urcat beat și drogat la volan și a ucis un om.

Văduva lui Dani Vicol, victima lui Mario, și-a strigat disperarea pe rețelele sociale. Femeia e îndurerată că nici la cinci ani de la producerea accidentului soțului ei nu i s-a făcut dreptate.

„Mi-e foarte greu să vorbesc, dar nu mai rezist. Nu mai suport, pur și simplu, dacă nu îmi spun focul acum, mă îmbolnăvesc de inimă rea. De cinci ani așteptăm să se întâmple ceva, să facă cineva ceva, ca Mario Iorgulescu să fie pedepsit. Tot am sperat și am așteptat că instanța își va face datoria față de omul acesta care a greșit și va fi pedepsit. În ultimă instanță, ca drept dovadă, vine și spune că omul acesta e bolnav, că are ceva la cap și că nu poate face o zi de pușcărie. Păi cum vine asta?

Acum două, trei zile am auzit o înregistrare cu Mario Iorgulescu care spune că o să vă arăt eu vouă că nu o să fac o zi de pușcărie, că sunt protejat de cineva din Italia. Păi tu ești protejat? Omori un om, fără să îți greșească cu nimic, că vii beat și drogat de la o petrecere și tu ești protejat. De ce? Păi haideți să ieșim beți și drogați, să omorâm lumea, că nu se întâmplă nimic. Eventual ne vindem o casă, ne vindem un rinichi, se duc părinții, fac bani, plătesc blat la tribunal, la judecători, le dau bani mulți, milioane de euro și ne scapă de la pușcărie”, a susținut văduva victimei lui Mario Iorgulescu, pe TikTok, potrivit

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, joi, recursul în casație formulat de Mario Iorgulescu la sentința definitivă de 13 ani și 8 luni de închisoare pentru că a ucis un tânăr când conducea drogat. Procesul se va rejudeca din faza de apel

În octombrie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 13 ani şi 8 luni de închisoare pentru omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi drogurilor (cocaină), în legătură cu accidentul auto provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat.

Iniţial, el primise la instanţa de fond (Tribunalul Bucureşti) o condamnare de 15 ani şi 8 luni, pedeapsă scăzută de Curtea de Apel Bucureşti la 13 ani şi 8 luni de închisoare.