Mâța moartă din gară

O relatare făcută de un cunoscut pe Metta a readus în fața Orăştienilor o problemă nerezolvată. Reabilitarea gării, dar să încep cu: «Am rămas blocat în lift aproape două ore până au venit la apelul 112 pompierii din Orăștie. Sistemul de alarmă exterioara era montat in interiorul liftului în exterior apelul de alarmă sonor nu se auzea nimic ușile erau închise alarma montată în interior te asurzea când o acționai. Impiegatul când am fost „eliberat” mi-a spus că „nu este portar și nu are nici o obligație de a elibera pe cineva din lift și că așa îmi trebuie dacă am vrut să mă plimb cu liftul”.», a scris Nicolae Lerinți pe Facebook.

Spre deosebire de Vest unde transportul feroviar este o prioritate, în România rețeaua de căi ferate a rămas în marea parte ca acum 50 de ani, sau mai rău 100, modernizările fiind infime și arătând un dezinteres cras al autorităților. Despre stațiile feroviare – gări – se poate spune același lucru. „Chelului tichie de mărgăritar îi lipseşte“, spune o vorbă din străbuni, care se potrivește de minune atunci când facem referire stațiile CFR așa zis modernizate, clădiri, în marea majoritate goale care se degradează pe zi ce trece.

Dacă oarecând la peron ajungeai la peron pe treceri la nivelul căii de rulare (e drept foarte incomode distanța dintre peron și prima treaptă a vagonului fiind apreciabilă și greu de urcat ori coborât) astăzi după reabilitare trebuie să urci zeci de trepte ca apoi să cobori alte trepte la peron, lucru imposibil unor persoane trecute de a doua tinerețe sau cu dizabilități. De nu poți urca și coborî scările îți iei frumos bagajele și tragi „o plimbare” de o jumătate kilometru spre capătul peronului și înapoi spre locul unde oprește ghezășu. Timp este berechet trenurile întârzie cu orele la noi. Deci o reabilitare cum se poate mai proastă.

Am plecat de la o fotografie a paginii Orăștie de pe o rețea de socializare. În fotografie era peronul stației CFR din Orăștie. Polemica creată mi-a reamintit de aventurile mele din gara Orăștie, escapade despre care am mai scris anii trecuți. Rezolvarea însă tot nu a venit.

„Dacă doar privești și nu trebuie să mergi undeva cu trenul ca să fii nevoit sa urci scările ca sa treci liniile pierzi o experiență pe care vrei sa o uiți. Liftul e în degradare și nu funcționa când am fost eu. Intenție bună dar cu final nefericit.”, scria cineva ca răspuns.

„În plus nu ai de unde lua bilet dacă ai tren dupâ ora 16, plus că nu ai autobuz doar taxi (dacă ajungi noaptea ai șanse zero și la taxi),plus ca scările de la pasarelă sunt înspăimântătoare și te ia cu amețeli, plus ca liftul nu funcționează… suntem departe de utilitate!” era un alt comentariu.

Este adevărat că în urma celor sesizate acum câțiva ani apăru, pe ușa sălii de așteptare (holul casei de bilete) este un afiș mare pe care scrie „Cheia se afla în clădirea alăturată la Biroul de mișcare” însă acel cineva ce ar trebui să vină și deschidă sala și toaleta la orice ora 24/7 doar celor care merg cu trenul uită și această atribuțiune. Iată ce scrie domnul Lerinți: «Impiegatul când am fost „eliberat” mi-a spus că „nu este portar și nu are nici o obligație de a elibera pe cineva din lift și că așa îmi trebuie dacă am vrut să mă plimb cu liftul”», deci așa ne trebuie dacă vrem să ajungem cu liftul pe peron.

Comentariul domnului Nicolae Lerinți în totalitate:

«Am rămas blocat în lift aproape două ore până au venit la apelul 112 pompierii din Orăștie. Sistemul de alarmă exterioara era montat in interiorul liftului în exterior apelul de alarmă sonor nu se auzea nimic ușile erau închise alarma montată în interior te asurzea când o acționai. Impiegatul când am fost „eliberat” mi-a spus că „nu este portar și nu are nici o obligație de a elibera pe cineva din lift și că așa îmi trebuie dacă am vrut să mă plimb cu liftul”. Investiții făcute fără nici un folos mai mult încurcă pe cei care vor să călătorească cu trenul. Peroane de 200 de metri pe care la venire ori la plecare nu sânt mai mult de câțiva oameni. Trenuri scoase din mers pe motive de economie. Ca la români la nimeni.

CFR este paralizat și nu are nici un rost este o pierdere economică pentru țară. Pot aduce probe cu martori la ceea ce mi sa întâmplat.»

Deși postarea este făcută în urmă cu 13 zile articolul apare doar astăzi deoarece am așteptat, ca de fiecare dată, răspunsul celor de la Regionala Timișoara, de care aparține și stația CFR Orăștie. Însă până la acum nu am primit nici un răspuns nici scris, nici telefonic.

Să călătorești cu trenul în România este ca și cum ai călători în timp, nimic nu se schimbă , trenurile merg în mod normal cu aproximativ 45 kilometri/oră din păcate dar cum nimic nu-i normal întârzierile anilor trecuți sunt aceleași și anul acesta.

În orice caz, dacă trenul merge mai încet ai mai mult timp pentru tine, ce contează programările la medic ori la diferitele instituții, examene sau studii, datele limită ce-s alea pentru CFR?

La începutul anului CFR se lăuda cu 100 kilometri recepționați, mai mulți decât la autostrăzi. Și noi am sperat că la sfârșitul exercițiului european de finanțare POIM 2014-2020 se va face un ultim efort de absorbție. Dar, ca de obicei, iar CFR a recepționat în 2023 ZERO kilometri de cale ferată reconstruită la maxim 160 km/h. Evident, cei 100 km promiși s-au mutat pe 2024 apoi pe 2025.

Apoi oamenii de același fel sunt peste tot asta nu disculpă ci dimpotrivă inculpa CFR-ul.

Lucru ieftin pe bani mulți… vorba aia „s-a furat.. dar sa și făcut”. Răspunsuri de genul „Nu deschide celor care confunda sala de așteptare și toaleta gării cu o camera de hotel. Și bilete se pot cumpăra cu anticipație de 30 de zile, online sau la urcare in tren de la controlorul de bilete. Pe viitor casele de bilete vor dispărea. Nici Alba Iulia nu mai are program 24/7.”, nu încălzesc cu nimic călătorii cu trenul din gara Orăștiei.

Legislația europeană spune că pentru transportul de călători viteza medie ar trebui să fie de 160 km/h. Viteza medie a trenurilor de călători din România? Numai 55 de km/h. Rețeaua de transport feroviar din România este aproape de colaps, deși Uniunea Europeană oferă miliarde de euro pentru modernizarea ei. De ce? Un posibil răspuns îl poate avea fotografia ce redă începutul și capătul peronului din Orăștie. Atenție are impact emoțional.