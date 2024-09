Mihaela Bilic, anunț surpriză despre Coca Cola și Pepsi

Băuturile tip COLA nu mai conțin cafeină!! . Este anunțul medicului nutriționist Mihaela Bilic. Specialista se declară un consumator înșelat și dezamăgit, considerând anormal faptul că nu au fost anunțați consumatorii. . Este anunțul medicului nutriționist Mihaela Bilic. Specialista se declară un consumator înșelat și dezamăgit, considerând anormal faptul că nu au fost anunțați consumatorii.

Intr-o postare pe FB, Bilic scrie:

„Cine mă cunoaște știe că sunt o mare consumatoare de cola fără zahăr, încă din timpul facultății am băut-o în loc de apă. Și spre surpriza celor care nu știu, Cola are o mulțime de beneficii: ajută digestia și previne constipația, blochează diareea și deshidratarea, înlătură greața și răul de transport (mașină/avion), are efect energizant, reglează tensiune arterială pentru hipotensivi și tratează migrenele. Iar aspartamul din varianta fără zahăr taie pofta de dulce și scade apetitul, deci este un aliat în cura de slăbire.

Bineînțeles că sunt și efecte negative- acidul fosforic strică dinții iar aciditatea strică stomacul până la gastrităDar asta e, ca orice lucru din viață are și bune și rele!