Ministrul Nazare: Încă sper că PSD nu se va retrage din Guvernul Bolojan

Ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, încă speră ca PSD să nu-și retragă miniștrii din Executivul Bolojan. Totodată, acesta și-a arătat susținerea pentru premierul PNL căruia social-democrații i-au retras susținerea.

„Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, afirmă, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un clip video postat pe Facebook, conform news.ro.

Alexandru Nazare consideră că accentuarea instabilității prin retragerea miniștrilor reprezintă „o astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare, o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating”.

Ministrul a invocat dificultăți în explicarea situației interne instituțiilor internaționale.

„A fost greu în discuţiile cu aceştia şi este greu să explicăm această decizie şi orice turbulenţă politică în România”, a mai declarat ministrul.

Miniștrii PSD își dau joi demisia din guvernul Bolojan. După ce social-democrații i-au retras luni premierului sprijinul politic în urma unui vot intern. Decizia de retragere a miniștrilor a fost luată miercuri, în unanimitate, într-o ședință a Biroului Politic Național. Pe lângă miniștrii, își va da demisia și Radu Oprea, secretarul general al guvernului, spun surse politice pentru Cotidianul.

Miniștrii PSD vor merge la ora 14.00 la Guvern pentru a își depune demisiile, potrivit unor surse politice. Conferința de presă anunțată pe surse la prânz nu va mai avea loc.

Pașii PSD pentru retragerea miniștrilor și moțiunea de cenzură

Surse politice au mai adăugat pentru Cotidianul faptul că PSD a pus la punct ultimele detalii pentru perioada următoare a crizei politice. Primul pas urmează să fie retragerea miniștrilor din guvern.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură, surse din PSD nu exclud ca aceasta să fie depusă chiar după data de 1 mai. După retragerea miniștrilor, PSD va informa președintele și Parlamentul și va aștepta câteva zile ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze sau să meargă în Parlament pentru un vot de încredere. În caz contrare, social-democrații vor depune o moțiune de cenzură.

Înainte de depunerea acesteia, PSD își va retrage toți secretarii de stat și prefecții. „Nu poate să te prindă o moțiune cu oameni în guvern”, susțin surse din PSD. Tot atunci ar urma să își dea demisia și Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Totuși, surse social-democrate spun că un astfel de pas ar urma să aibă loc în momentul în care va fi clar că premierul are o majoritate „cu extremiștii”.