Minori legați. Procedură internă la un centru social  

O anchetă recentă a scos la iveală practici șocante în cadrul unui centru social din Slobozia, unde minorii erau imobilizați cu sfoară și hrăniți insuficient. Inspectorii Consiliului de Monitorizare au descoperit că aceste metode erau prevăzute într-o procedură internă a DGASPC Ialomița, deși legislația interzice categoric astfel de practici.

Documentul incriminat, aprobat în 2022, reglementa așa-numitul „control al comportamentului” beneficiarilor.

Paul Marcu, directorul DGASPC Ialomița, susține că nu era conștient de implicațiile acestuia la momentul semnării.

„Am aprobat documentul pe baza prezentării făcute de specialiști. Nu am știut toate detaliile. Dacă aș fi știut, nu l-aș fi aprobat”, a declarat el pentru post TV de știri cunoscut, potrivit Realitatea Plus.

Acesta a mai precizat că documentul i-a fost recomandat de „șeful de centru” și că volumul mare de materiale pe care trebuie să le revizuiască a dus la o „scăpare”.

Ancheta declanșată de Consiliul Județean vizează mai mulți angajați ai centrului, inclusiv o persoană care ar fi afirmat că are influență politică. Monica Dumitrescu, inspector în cadrul Consiliului de Monitorizare, a explicat că procedura internă nu are nicio bază legală.

„Aceasta este o măsură preluată din Legea Sănătății Mintale, unde imobilizarea pacientului se face sub supraveghere medicală. În centrele de protecție a copilului, astfel de practici sunt complet interzise”, a subliniat ea.

Consiliul Județean a anunțat că va lua măsuri împotriva celor responsabili după finalizarea anchetei. Scandalul ridică semne de întrebare cu privire la supravegherea și siguranța copiilor aflați în sistemul de protecție.