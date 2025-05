Mişcări de trupe în sistem. Mesajul primit de Anca Alexandrescu

”Dar nu știu dacă vor putea. Românii nu sunt prosti, nu mai pot fi manipulați. Asta efectiv nu înțeleg ei. Iar dacă pe Nicușor Dan nu îl scot cu forcepsul președinte, Sistemul pierde puterea reală și trebuie să plece acasă. Sistemului îi este frică de români. Și așa și trebuie să fie într-o democrație. Oamenii conduc, nu Securitatea de partid și de stat”, a mai notat ea.

Anca Alexandrescu spune în postarea respectivă că a primit acest mesaj din zona guvernamentală:

“A fost sedinta la MAE – cu toti consulii. Se va dubla nr. buletinelor de vot – diaspora. Pana si in China e anuntat grup de 300 cetateni din Rep. Moldova, care vin sa voteze. In Europa la fel – se mobilizeaza diaspora, in special cei din Moldova. Pentru vot pro-Nicusor.

O sa forteze castigarea alegerilor cu diaspora. Pt. Nicusor.”

”Hurezeanu si Bolojan autorii! Plus Coldea care stie cel mai bine cum au facut pentru Basescu!”, a comentat Alexandrescu mesajul.