Misterioasa scrisoare de la casa regală britanică

Alarmă în casa regală britanică pentru un posibil anunț iminent, scrie Marca.

La câteva săptămâni după reapariția lui Kate Middleton, o știre a apărut pe rețelele de socializare și ar putea însemna un anunț iminent din partea casei regale britanice.

Potrivit jurnalistului Jose Moreno, jurnalist specializat în familia regală britanică, un fotograf profesionist a fost recrutat pentru a merge la Palatul Buckingham.

„Ce ar putea fi?” Este mesajul pe care Joshua Brandwood l-a lăsat pe rețelele de socializare însoțit de o fotografie a unei scrisori cu sigiliul Familiei Regale Britanice.

„Departamentul de presă al Palatului Buckingham, privat și confidențial” este textul care este evident în scrisoare.

Rețelele de socializare au început să freamăte cu diferite zvonuri.

The Telegraph a anunțat că Middleton ar putea fi responsabilă de prezentarea premiilor la Wimbledon în această vară, ca una dintre primele ei apariții din acest an.

What could this be?! pic.twitter.com/76V3LNL2u0

— Joshua Brandwood (@brandwoodphotos) June 29, 2024