Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Harghita, a avertizat asupra stării de degradare a Monumentului Ostașului Român din Miercurea-Ciuc, reclamând absența intervenției celor responsabili legal și cerând autorităților să acționeze.

”Pe această cale, ne adresăm autorităților competente pentru a dispune măsurile necesare refacerii aspectului monumentului și asigurării împotriva deteriorării continue a acestuia, din cauza unor factori obiectivi, dar și subiectivi”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a asociației.

De asemenea, se face un apel către cetățeni să manifeste o atitudine activă cu privire la eventuale situații de degradare intenționată a monumentului.

”Starea unui monument, fie că e vorba despre unul dedicat celor care s-au sacrificat pentru ca noi să avem o țară, fie că este vorba de un altul cu semnificație istorică sau culturală, spune multe despre respectul pe care îl acordăm înaintașilor noștri, dar și istoriei noastre. Considerăm că este de datoria fiecăruia dintre noi să intervenim atunci când valorile noastre umane, sociale, cultural-istorice etc ne sunt afectate. Să fim solidari și să înțelegem că doar împreună putem reuși ca națiune în vremurile tulburi pe care le trăim”, arată sursa citată.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Koorodi Attila, a explicat, pentru Agerpres, că piatra calcaroasă, de dimensiuni mai mici, care este lipită pe structura de beton a ansamblului monumentului, nu rezistă condițiilor climatice, motiv pentru care în fiecare an apar astfel de probleme.

El a dat asigurări că se vor lua măsuri, începând cu intervenții punctuale.

”Din păcate, construcția în sine e una care nu prea face față intemperiilor vremii. (…) Și, din păcate, la Miercurea-Ciuc, atât iarna, cât și în verile foarte călduroase, nu rezistă toată suprafața. Întotdeauna, când ne semnalează cineva că sunt probleme, revenim și cam o dată pe an refacem o parte semnificativă a monumentului. Asta trebuie să facem și anul acesta, o să intervenim punctual, dar probabil va trebui să facem și o reconstrucție a peretului care acoperă cu piatră calcaroasă structura de beton, ca pentru anii următori să fie totul stabil și asta se va întâmpla an de an sau foarte mulți ani de acum încolo, pentru că asta a fost soluția inițială aleasă”, a declarat Korodi Attila, pentru Agerpres.

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Harghita, a salutat reacția rapidă a autorităților, punctând faptul că ”printr-o colaborare bună se pot rezolva problemele comunității locale în mod eficient și în folosul tuturor”.