Musk a pus ochii pe România. Cel puțin așa susține Victor Ponta care spune că antreprenorul american a ales România pentru un proiect unic în Europa.

Victor Ponta a explicat că, în cadrul unei discuții recente pe care a avut-o cu Elon Musk la Washington, a aflat detalii despre proiect, iar ulterior s-a documentat în legătură cu acesta. Deși nu a putut oferi prea multe detalii, deputatul PSD a confirmat că este vorba despre un proiect pe tehnologie, legat de sateliți, și că România este implicată în colaborarea cu una dintre marile firme ale lui Elon Musk.

„Elon Musk a ales România din toată Europa. Mie mi-a zis că din toată Europa, doar în România are un proiect. Am avut această discuție când am fost în Washington. Când am venit în România, m-am interesat despre acel proiect. Da, este singurul proiect din Europa de colaborare cu una dintre firmele sale cele mai importante. Deci avem un potențial. Ideea este să avem și cine să ne reprezinte”, a zis Victor Ponta la România TV.