„Nașul” Simion a trecut „întâmplător” pe la hotelul în care Grindeanu îi decide soarta lui Bolojan

Despre călătoria lui George Simion la Timișoara a scris și jurnalistul Valeriu Nicolae pe Facebook, după ce a dat de Simion în avionul București-Timișoara. În avion era și vicepremierul PSD, Marian Neacșu.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Sorin Grindeanu (PSD) și George Simion (AUR)/ Sursa FOTO: Facebook/ Colaj: Cotidianul

Liderul AUR, George Simion, este la Timișoara. Acesta a trecut „întâmplător” pe la hotelul în care social-democrații din Banat, în frunte cu liderul național al partidului, Sorin Grindeanu, se întâlnesc pentru a discuta soarta Guvernului Bolojan. Simion susține că are planificată șederea de mai mult timp, fiind naș la un eveniment din oraș.

Reporterii Antena 3 CNN au vorbit cu George Simion în recepția hotelului. Acesta susține că apariția sa în recepția hotelului este ceva „întâmplător”. Liderul AUR susține că a venit la Timișoara pentru că urmează să fie naș la un eveniment.

Dacă tot se afla la hotelul unde social-democrații urmau să se consulte, Simion a ținut să-i transmită un mesaj lui Grindeanu. „Să se țină de cuvânt și să iasă de la guvernare!”

La ceva vreme după Simion a apărut la hotel și Sorin Grindeanu. Întrebat despre prezența liderului AUR la hotel, șeful PSD a răspuns scurt. „Foarte bine. Bravo lui. Ce să facem?”

În discuția cu reporterii, George Simion a fost chestionat și despre întrevederea pe care a avut-o cu Călin Georgescu la Biblioteca Națională. Simion a refuzat să comenteze, dar a promis că săptămâna viitoare vor fi dezvăluite culisele discuției.

La hotelul din Timișoara sunt prezenți social-democrați de vârf din filialele județene din Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș. Este ultima ședință regională PSD înainte de votul de luni referitor la premierul Ilie Bolojan.

Simion a zburat la Timișoara în același avion ca Neacșu

„În avion spre Timișoara. E și George Simion. Știe că avem curs mâine, a zis că dacă i-am oferit lui Nicușor loc gratis la curs vine și el. I-am spus să vină. A zis că vine, dar a zis și că face case de 35.000 de eur. E și Marian Neacșu în avion, mă aștept să vină și Grindeanu și Simonis. Fritz e ocupat. Ie nu am, dar se rezolvă. Facem coaliție, aloooo! Dacă vin și la clubul de citit de duminică – e despre Orientul Mijlociu – mă lepăd de Bolojan! Am zis! Pentru marketing, vedeți link despre cursul de mâine în comentarii.

PS. Nu e poantă. Știu că sună a poantă. Nu sunt cutii de pantofi, offf!”, a scris Valeriu Nicolae.

Grindeanu vrea să scape de Bolojan

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Moțiunea PACE creează război cu AUR

Două formațiuni parlamentare din opoziție au anunțat două moțiuni în date diferite. PACE, grup condus de Ninel Peia, vrea să depună un astfel de act în 20 aprilie. AUR însă a anunțat că nu vor semna actul formațiunii. Nu pentru că nu vor să-l dea jos pe Bolojan, ci pentru că au ei pregătită o moțiune mai târziu.

 Întrebat încă de marți de Cotidianul, într-o conferință de presă la Parlament, despre moțiunea de cenzură a PACE, Petrișor Peiu a precizat că PACE a luat legătura cu AUR pentru negocierile privind moțiunea de cenzură. „Ne-au trimis mesaje”, a spus Petrișor Peiu. Acesta a mai adăugat că AUR își urmează propriul calendar.

„Vă spun și dumneavoastră ce le-am spus și lor. Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliție. Noi criticăm prestația Guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moțiune de cenzură în preajma datei de 13 mai, inclusiv, pentru a putea contabiliza trei trimestre consecutive de scădere economică.

  1. „Dacă te amesteci în troacă, te mănâncă porcii” e un proverb de care Simion nu pare să fi auzit. Dar dacă a auzit, s-ar putea ca AUR sa fie satelitul PSD la fel ca PNL pe vremuri.

  2. După ce partidul PSD va ieși de la guvernare se vor putea realiza niște reforme amânate de mulți ani: reformă în administrație, ministere, instituțiile publice de stat, la angajații bugetari, reforme în ce privește amenzile, taxele, impozitele, etc.

    1. Cum vedeti dvs reformarea gastii de derbedei care patroneaza parcarile „dunga albastra”, intinse precum o molima, prin intregul Bucuresti ?

