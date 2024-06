Necazurile se ţin lanţ la Casa Regală britanică

Prinţesa Anne, sora regelui Charles al III-lea, a fost internată după ce a suferit răni minore şi comoţie cerebrală pe proprietatea sa din Gloucestershire, a transmis Palatul Buckingham.

Incidentul ar fi fost provocat de un cal.

Prinţesa Anne, în vârstă de 73 de ani, este de aşteptat să se recupereze complet şi rapid după un incident la proprietatea sa Gatcombe Park, se arată în declaraţie.

Ea rămâne în spital „ca măsură de precauţie”.

„Regele a fost informat îndeaproape şi se alătură întregii Familii Regale trimiţându-i prinţesei cele mai sincere urări de bine şi dragoste pentru o recuperare rapidă”, se adaugă în mesaj.

Prinţesa ar fi trebuit să înceapă o vizită în Canada la sfârşitul acestei săptămâni.

BREAKING: Princess Anne is in hospital with head injuries after what is believed to have been a horse-related incident at her Gatcombe Park estate. Expected to make a full, speedy recovery.

I wish HRH all the best. Must have been quite a bang for this indomitable lady to allow… pic.twitter.com/2bxGa31pL2

— Piers Morgan (@piersmorgan) June 24, 2024