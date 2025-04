Nicușor Dan a lansat noi acuzații la adresa lui Crin Antonescu

Candidatul independent Nicușor Dan a reluat, marți, acuzațiile la adresa contra-candidatului său de la Alianța electorală ”România, Înainte!”, Crin Antonescu, conform cărora acesta ar fi înstrăinat prin acte ilegale mai multe baze sportive, în perioada în care era ministru al Tineretului și Sporturilor.

Nicușor Dan l-a întrebat pe Crin Antonescu, la dezbaterea organizată de Televiziunea Publică la Palatul Cotroceni, care este implicarea față de el a foștilor șefi ai SRI Virgil Măgureanu și Eduard Hellvig.

‘Îmi pare rău că mințiți, domnule Dan, cum ați mințit aseară, când ați folosit niște contracte, de aia nu îndrăzniți să le arătați, pentru că erau semnate de alții, ani de zile după ce eu nu mai eram ministru. Pe domnul Virgil Măgureanu efectiv nu îl cunosc, nu am avut niciodată vreo relație cu domnia sa, facem parte din epoci politice diferite. Am achiziționat din informații publice, la prețul pieței, cu rate plătite până acum câțiva ani de mine împreună cu soția mea un apartament care se afla în construcție de către o companie la care, după ce am contractat apartamentul, am înțeles că era proprietar domnul Măgureanu. Nu a fost un preț preferențial, este încă o minciună, a fost un preț al pieței și pot dovedi și am dovedit cu acte acest lucru oricând. (…) Domnul Hellvig a fost un coleg de partid cu care am lucrat foarte mult, de care m-am despărțit, de partid vreau să spun, cu domnul Hellvig cu tot, în 2014. Domnul Hellvig a fost numit șef al SRI cred că în primăvara anului 2015, în orice caz de către sau la propunerea președintelui Klaus Iohannis. Iar ați dat-o în bară! Încetați cu lucrurile acestea și vorbiți într-adevăr despre viitorul României, nu trecutul unor securiști care nu mă privesc, nu e cazul lui Hellvig, și care vă dezinformează pe dumneavoastră’, a răspuns Crin Antonescu.

În context, candidatul independent a reluat acuzațiile că Antonescu a înstrăinat prin acte ilegale mai multe baze sportive din Parcul Herăstrău și Ștrandul Tineretului în perioada în care era ministru al Tineretului și Sporturilor.

‘Toate actele le-am prezentat aseară și pot oricând să vi le prezint’, a spus Nicușor Dan.

În replică, Crin Antonescu a solicitat ca documentele să fie prezentate ‘acum și aici’.

‘Omul minte la un mod patologic, îmi pare rău. Nu are niciun act. I-am cerut aseară actele pe care le flutura. Nu le-a dat. (…) Mințiți total!’, a mai spus candidatul Alianței electorale ”România, Înainte!”.

Nicușor Dan a afirmat că există două hotărâri judecătorești în acest caz. „