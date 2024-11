O scrisoare deschisă adresată doamnei ambasador Kathleen Ann Kavalec (I)

Către

Ambasada Unchiului Sam și a Mătușii Ann

Vă scriu cu tot respectul cuvenit rolului important pe care l-au jucat Statele Unite ale Americii în istoria lumii în lupta pentru libertate și democrație. Nu am fost și nu sunt un antiamerican, precum m-a etichetat un predecesor al dvs., Mark Gittenstein, pentru simplul motiv că, în calitate de senator în Parlamentul României, am făcut declarații politice critice la adresa fostului procuror general al României și șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și a fostului prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (SRI), generalul Florian Coldea, care au beneficiat o perioadă de consiliere și de protecție americană.

Am tot respectul față de părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii (George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, John Jay, Alexander Hamilton și James Madison), îndeosebi față de spiritul vizionar al lui Thomas Jefferson, autorul principal al Declarației de independență și al Constituției americane și al treilea președinte al SUA. Am tot respectul față de președintele Abraham Lincoln, care a abolit sclavia și a salvat unitatea Statelor Unite ale Americii. Am tot respectul față de președintele Woodrow Wilson, care a salvat libertatea și democrația în Europa în primul război mondial și a promovat principiul autodeterminării naționalităților, care a permis făurirea statelor naționale unitare pe continentul nostru, printre care și statul național unitar român. Am tot respectul față de președintele Franklin Delano Roosvelt, care a umanizat capitalismul prin programul New Deal și a contribuit substanțial la salvarea Europa și lumea de fascism și militarism în al doilea război mondial. Am tot respectul față de președintele John Kennedy, care a încercat să liberalizeze societatea americană și a lansat-o spre noi orizonturi, sub deviza Noua Frontieră. Am tot respectul față de președintele Richard Nixon, care a promovat destinderea Est-Vest și, în acest context, a fost primul președinte american care a vizitat România. Am tot respectul față de președintele Ronald Reagan, care a învins Imperiul Răului (URSS) și a salvat Europa și lumea de comunismul totalitar.

Am tot respectul și se cuvine să nutrim o veșnică recunoștință față de sutele de mii de fii ai Americii care s-au jertfit pentru libertatea Europei și a întregii lumi în cele două conflagrații mondiale, precum și în cursul Războiului Rece. Am tot respectul față de marile spirite ale Americii, ca scriitorii Mark Twain, Edgar Alan Poe, Walt Whitman, Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Wiliam Faulkner, filozofii John Dewey, Wiliam James, Hannah Arendt, Robert Nozick, John Rawls, Richard Rorty, Noam Chomsky și politologii Henri Kissinger, Zbignew Brezinski, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, George Kennan, John Mearsheimer. Fac parte dintr-o generație care a crescut cu corifeii muzicii folk, pop și rock americane: Bob Dylan, Joan Baez, Neil Young, Elvis Presley, Jimmy Hendrix, Carlos Santana, Jim Morrison, Frank Zappa, Janis Joplin, Tina Turner, Donna Summer, Bruce Springsteen.

Vă adresez această scrisoare, cu bună credință, pentru a vă oferi o explicație a eșecului înregistrat, în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, de candidații agreați și sprijiniți de Statele Unite ale Americii, Ion Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, susținuți de partidele românești mainstream, PSD și PNL. Probabil că vă este greu să înțelegeți mai ales cum a putut să piardă calificarea în al doilea tur prezidențial candidatul al PSD, care a fost anunțat pe primul loc în toate sondajele de opinie și a fost susținut de aproape toate ziarele și televiziunile. Și căruia dumneavoastră personal ați binevoit să-i acordați două cecuri în alb în ultima săptămână a campaniei electorale: o vizită la sediul Guvernului (marți) și semnarea contractului de achiziționare a 32 de avioane americane F35 (joi). Implicarea dumneavoastră fățișă în campania electorală prezidențială nu a fost agreată de mulți români.

Majoritatea românilor au crezut în America și în visul american. După al doilea război mondial, bunicii ( menționez că unul din bunicii mei a stat închis cinci ani într-un lagăr din Siberia, după ce a fost luat prizonier pe front de Armata Roșie) și părinții noștri i-au așteptat pe americani ca să-i salveze din ghearele comunismului sovietic. După încheierea războiului rece, și generația mea i-a așteptat pe americani ca salvatori în noul context geopolitic generat de destructurarea comunismului în lagărul sovietic. Au venit cu greu, după 2000, ne-am bucurat, am intrat în NATO și am încheiat un parteneriat strategic special, iar militarii români au fost prezenți și s-au jertfit alături de aliații americani pe principalele fronturi antiteroriste din Afganistan și Irak. Românii au devenit în ultimele două decenii cei mai proamericani dintre aliații europeni. Nu s-au milogit pentru ajutoare financiare, dar au așteptat o implicare mai substanțială a SUA în realizarea de investiții în România. Nu au cerut compensații financiare, dar au așteptat mai mult respect și mai multă empatie. Au fost deosebit de afectați că au rămas printre ultimii aliați care nu au beneficiat nici măcar de intrare liberă în America. Mulți români au început șă aibă rezerve după două decenii de la preluarea României în custodie de către Statele Unite. În principal, pentru că au sperat că parteneriatul nostru strategic special va atrage o diminuare a corupției și a incompetenței în rândul clasei politice din România.

Din păcate, sub privirile dvs. cel puțin îngăduitoare, ca să nu zicem complice, era pe cale să preia puterea în România o bandă de politicieni neșcoliți, nepricepuți, aroganți și corupți, dintre care unii s-au remarcat și prin comportament de derbedei. Majoritatea au studii precare sau incerte și nu stăpânesc nicio meserie sau profesie. Majoritatea și-au procurat diplome de licență de la universități dubioase, cunoscute ca fabrici de diplome, care nu erau acreditate sau au dispărut între timp din peisaj. Majoritatea pozează în credincioși și familiști convinși, dar participă doar la slujbe religioase televizate și se lăfăie cu amante deșucheate, având familii destrămate. Majoritatea au colaborat cu anumite servicii secrete si se află în relații apropiate cu foști sau actuali șefi ai acestora, în fața cărora sunt șantajabili. Unii au fost condamnați sau cercetați penal, îndeosebi pentru fapte de corupție. Alții au fost implicați în activități interlope sau au avut legături cu lumea interlopă. De exemplu, prima profesie a unuia dintre aceștia a fost furtul din buzunare de pe trotinetă în Franța. Majoritatea au fost promovați în liga mare a politicii de către fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv pentru fapte de corupție.

Șeful bandei este actualul președinte al Partidului Social Democrat (PSD) și prim-ministru al Guvernului, Ion Marcel Ciolacu, care dorea, cu orice preț, să devină președintele României, lăudându-se că are susținere de la Washington și de la Tel Aviv. Principalii săi ,,locotenenți” sunt Mihai Tudose (președintele Consiliului Național al PSD), Sorin Grindeanu (prim-vicepreședinte al PSD și ministru al Transporturilor), Paul Stănescu (secretar general al PSD), Alfred Simonis (care a ocupat până recent funcția de președinte al Camerei Deputaților), Ioan Neacșu (vice-prim-ministru al Guvernului), Angel Tâlvăr (ministrul Apărării Naționale), Laura Vicol (președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților), Lucian Romașcanu (purtătorul de cuvânt oficial al PSD) și Radu Cristescu (purtător de cuvânt neoficial al PSD). La acest grup s-au raliat mai mulți înalți demnitari publici promovați de PSD ( președintele Curții Constituționale, Marian Enache, președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache, președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă) și s-au conexat șefii principalelor servicii secrete din România (directorul SIE, Gabriel Vlase, care este prieten vechi cu președintele PSD, Ion Marcel Ciolacu; directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu, care este în relații de rudenie cu vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu; directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, care este amic cu secretarul general al PSD, Paul Stănescu).

(va urma)