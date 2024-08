Oamenii se întreabă: Mai ştiți ceva despre prădătorii sexuali de la SNSPA?

Aparitia anchetei vizand doctoritele de la Spitalul Sf. Pantelimon le-a ridicat semne de intrebare unor cetateni. Unii dintre acestia cred ca scandalul a apărut pentru a acoperi ”prădătorii sexuali” de la SNSPA, referire la Alfred Bulai si Marius Pieleanu.

In politica si in functiile cheie din institutii se poarta destrabalarea. Toti, absolut toti au amante cu 25-30 sau chiar 35 de ani mai tinere, majoritatea politicienilor sunt divortati, in functiile cheie din institutiile statului este destrabalare dusa la extrem, destrabalare platita cu bani grei de la bugetul de stat ….. despre ce vorbim???? Un agramat ca coilacu, divortat si cu amanta, NU ARE INTERES SA SE REZOLVE SCANDALUL SEXUAL DE LA SNSPA. Pieleanul este omul PSD-ului, Bulai este si el omul politicienilor de tot felul, au fost tinuti pe functii pe foarte multe functii de mafia PSD-ista, de golaneala din politica.