Scandalul SNSPA, generat de acuzatiile la adresa profesorilor Alfred Bulai si Marius Pieleanu, continuă să provoace reacţii dure în mediul online.

Stimate studente, stimați studenți ai Facultății de Științe Politice,

În contextul mărturiilor recent publicate vă rugăm să citiți și mesajul nostru.

Reacția a întârziat nepermis de mult. Rigorile comunicării în contextul anchetelor aflate în desfășurare ne-au limitat într-o oarecare măsură posibilitatea de a ne exprima.

Dorim să vă comunicăm faptul că suntem profund afectați de informațiile dezvăluite în ultimele zile și că vrem să ne asumăm responsabilitatea pentru a schimba ceea ce nu funcționează și pentru a ne asigura că Facultatea de Științe Politice este un spațiu sigur, unde aveți prioritate, unde vocea voastră este auzită și unde vom lua toate măsurile necesare pentru a garanta că principiile pe care le promovăm sunt respectate.

De asemenea, ne simțim datori să oferim niște răspunsuri clare cu privire la afirmația prea frecventă că „toata lumea știa”. Mulți dintre noi știam despre unele afirmații care pot fi catalogate ca sexiste, rasiste și homofobe ale lui Alfred Bulai din cadrul cursurilor. În rest, auzeam doar zvonuri. Nu am primit plângeri. Ceea ce “știam” nu este ceea ce am aflat cu indignare și dezgust din reportajul Snoop.ro. Amploarea și gravitatea situației, așa cum este detaliată de supraviețuitoarele abuzurilor reclamate depășește orice imaginație. La nivel instituțional, din punct de vedere juridic, exclusiv pe baza zvonurilor, nu se poate sancționa o persoana acuzată. Dar acest argument nu este o scuză. Întotdeauna se poate face mai mult. Nu avem, individual, putere să cenzurăm comportamentul unui coleg, dar ceea ce vom face de acum înainte, ca echipă și ca instituție ne definește mai mult decât ceea nu am făcut până acum.



Nu putem vorbi în numele tuturor cadrelor didactice care predau sau au predat în trecut la această facultate, însă trebuie să ne asumăm că împărtășim un set de valori comune și că trebuie să acționăm în spiritul lor, cu măsuri care să garanteze prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz.

Cazurile relatate în presă sunt strâns legate de derapajele sexiste din societate, iar discriminarea de gen și hărțuirea sexuală au nevoie de răspunsuri sistemice. Prioritatea noastră actuală este să contribuim la îmbunătățirea culturii instituționale din Facultate și Universitate cu norme, proceduri și punți de încredere pentru a preveni orice formă de hărțuire.

În momentul de față lucrăm la:

elaborarea unei strategii instituționale speciale de prevenire a hărțuirii și a oricărei forme de abuz;

instituționalizarea unor activități concrete de prevenire prin programe de formare la nivelul facultăților;

realizarea unei analize riguroase care să fundamenteze toate măsurile necesare pe care le putem adopta în FSP pentru a garanta sub toate aspectele un mediu sigur, bazat pe respect reciproc.

Am primit mesajele voastre și înțelegem îngrijorarea. Pentru noi este esențială o relație cu studenții bazată pe încredere. Vă transmitem, atât vouă, cât și familiilor voastre faptul că noi considerăm inacceptabile și de o gravitate extremă atitudinea și comportamentul abuziv în general, cu atât mai mult abuzul sexual, emoțional și psihologic, prin folosirea relației de putere și autoritate, într-un spațiu educațional. Suntem conștienți că astfel de abuzuri afectează demnitatea și drepturile fundamentale ale persoanei și distrug încrederea studentelor, studenților și părinților în sistemul universitar.

Este de datoria noastră, ca membri ai acestei comunități academice, să investigăm cele întâmplate, să acționăm cu fermitate, să cerem dreptate pentru toate victimele și să sprijinim persoanele care au avut curajul să împărtășească experiențele traumatizante.

Nu în ultimul rând, apreciem faptul că răspunsul SNSPA a fost neechivoc și imediat. Chiar dacă procedurile administrative sunt îndelungate, respectarea pașilor legali este necesară până la emiterea unei decizii. Totuși, am vrea să subliniem faptul că în decursul acestei săptămâni, s-au parcurs pași importanți în remedierea problemei:

Sedința de Consiliu a Facultății prin care s-a solicitat Rectorului suspendarea lui Alfred Bulai din toate activitățile academice și sesizarea Comisiei de etică;

Întrunirea Senatului SNSPA care a validat suspendarea lui Alfred Bulai din toate funcțiile pe care le ocupă;

Prima ședință a Comisiei de etică în vederea analizării cazului și o întâlnire a conducerii Universității cu reprezentanții studenților pentru discutarea îmbunătățirii procedurilor instituționale.

Sperăm să reconstruim împreună încrederea într-o comunitate academică sigură și inclusivă. Vă asigurăm că vom face tot ce depinde de noi pentru a concretiza viziunea noastră comună, este mesajul postat de reprezentanții facultații.