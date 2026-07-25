Oana Țoiu, declarații pentru Fox News despre dronă: Poliția aeriană NATO va continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră

„Granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata noastră, poliția aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, deoarece armata noastră identifică frecvent riscuri”, a spus Oana Țoiu la Fox News.
Zona de impact și resturile dronei sunt analizate în prezent, dar modelul este în concordanță cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor rusești în timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii civile ucrainene de la granița cu România.
NATO funcționează și plănuim să fim și mai puternici prin deciziile privind apărarea aeriană și alocarea bugetară luate în urma summitelor de la Haga și Ankara.
Calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera României. Ne vom apăra cetățenii și vom continua să investim în protejarea teritoriului românesc și al aliaților.”
Drona doborâtă
Președintele Nicușor Dan a anunțat că în această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. Este a doua zi la rând când piloții români doboară o dronă care intră în spațiul aerian al țării.
Comunicatul Ministerului Apărării
Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.
Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.
Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.
Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.
Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
2 comentarii
Este campionat mondial; NATO, MApN si MAI s-au dotat cu utilaje si echipamente scumpe de doborat drone rusesti.
Aceste drone nu pot fi monitorizate si distruse ,pana sa intre in interiorul tarii si sa puna in pericol populatia ? Ar fi interesant de stiut ce suprafata din Marea Neagra reprezinta teritoriul Romaniei ,unde acolo ar trebuii sa le loveasca ,nu deasupra localitatilor .Daca aceste jucarioare fara incarcatura se vor inmultii ,atunci ne va termina toate rachetele care costa o gramada de bani .Nu cumva trebuiesc gasite alte solutii ? Ukrainienii si rusii doboara sute de jucarii zburatoare aproape saptamanal ,ei tot aceste rachete foarte scumpe folosesc ?