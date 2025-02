Omul lui Georgescu, ”vizitat” de mascați

Călin Georgescu acuză, într-o postare pe Facebook, o încercare de intimidare. Mascații au decins, marți dimineață, acasă la șeful său de campanie.

”Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz – nu ne puteți intimida – nu putem fi îngenuncheați!”, a postat Călin Georgescu, pe Facebook.

Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Poliției Române spune…

„…activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare… toate activitățile instituției noastre… se efectuează sub coordonarea unităților de Parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului…respingem și orice acuzație nefondată de politizare…”

”Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la sediul Asociaţiei „Pământul Strămoşesc”, tot în această dimineaţă”, a mai afirmat Georgescu, după ce a anunţat percheziţiile de la locuinţa şefului de campanie.