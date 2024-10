Orban se vede președinte: „Dacă îl voi înfrunta pe Ciolacu”

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, candidat la prezidenţialele din acest an, consideră că va câştiga cursa electorală dacă va ajunge în turul al doilea cu liderul PSD, Marcel Ciolacu.

„Consider că mă recomandă o vastă carieră în serviciul public, o carieră care este în plină lumină publică, în care am servit cetăţeanul indiferent ce funcţie publică am deţinut de-a lungul acestei cariere. (…) Mi-aş dori să ajung (în turul al doilea – n.r.) cu un candidat democrat, care să aibă o ofertă politică serioasă, care să aibă un background potrivit (…), oricare dintre ei care face parte din zona democratică, din zona de centru-dreapta, neatinsă de tarele acestei tranziţii care nu se mai termină. Dar dacă îl voi înfrunta pe Ciolacu în turul doi, garantez 100% că voi câştiga”, a afirmat, miercuri, Orban, la Pro TV.

Fostul premier Orban susţine că între el şi Marcel Ciolacu „sunt deosebiri mari”.

„Şi eu am fost consilier general, dar eu nu mi-am tras magazine aşa cum şi-a tras Ciolacu când era consilier la Buzău. (…) Eu am participat la Revoluţie, dar nu mi-am luat certificat de revoluţionar (…), nu mi-am ascuns niciodată diplomele pe care le-am luat. În plus, sunt absolut convins că România nu poate să se mişte înainte decât dacă în fruntea României va ajunge un candidat pe profilul meu”, a opinat Orban.

Întrebat de ce ar fi mai bun decât Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Orban a spus: „Se vede cu ochiul liber. Domnul Ciucă a avut o carieră militară, eu îl respect, dar pe de altă parte, democraţia şi activitatea politică înseamnă cu totul şi cu totul altceva. Trebuie să ai o cultură a dialogului, să înţelegi curentele de opinie, să ştii să armonizezi interesele contradictorii şi să ai o vastă cultură în domeniul economic, al educaţiei, administraţiei, inclusiv în domeniul politicii internaţionale. (…) Am convingerea că electoratul liberal mă consideră pe mine un reprezentant autentic al liberalismului, un om care are o carieră de 34 de ani în slujba liberalismului, un om care a susţinut consecvent ideile, valorile, principiile, soluţiile liberale, un om care niciodată nu a virat la stânga sau nu a bătut în retragere în bătălia cu stânga, fost comunistă”.

Despre Elena Lasconi, preşedinta USR, înscrisă în cursa pentru Cotroceni, Orban susţine că aceasta „are o legătură mai firavă cu politica”, care deşi este o persoană cu experienţă administrativă de patru ani la Primăria Câmpulung, „are o anumită lipsă de consistenţă”.

Potrivit lui Orban, liderul AUR, George Simion, „nu are nicio calitate pentru a putea gira această funcţie publică”. „El nu are partid, acolo el este numai un şef, un căpitan, care taie şi spânzură, iar experienţa lui este egală cu zero”, a adăugat Orban.

Referindu-se la eventualitatea în care ar ajunge preşedinte, Orban a anunţat că va numi „un premier de orientare liberală, din bazinul de centru-dreapta”, şi va face „tot ce este posibil” ca să evite numirea un premier de la PSD.

„După ce voi intra în turul doi, voi şti să dau un mesaj către cetăţenii români de mobilizare şi la alegerile parlamentare, pentru asigurarea unei majorităţi de centru-dreapta”, a transmis Orban.

El a precizat că va face „aproape totul” altfel decât preşedintele Klaus Iohannis.

„Aş fi un preşedinte prezent, în primul rând, nu un preşedinte absent, un preşedinte implicat, nu unul care priveşte de la distanţă. Aş transparentiza toate cheltuielile publice, aş fi un preşedinte simţitor, uman, preocupat de nevoile pe care le au românii, deschis, un preşedinte care comunică cu societatea, care spune adevărul, un preşedinte care să îşi pună umărul la dispoziţie ca atunci când cineva are nevoie de umărul lui, (…) un preşedinte sensibil, uman, care să fie cu adevărat preocupat de viaţa fiecărui român”, a mai spus Orban.