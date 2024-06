Ouă din Ucraina în „Țara mea“

Situație nemaiîntâlnită. Mai ales vara. Sub numele „Țara mea“, un furnizor comercializează în unele magazine ouă din Ucraina.

Un cititor cotidianul.ro susține că distribuitorul achiziționează ouă din Ucraina cod 3, adică de cea mai proastă calitate, produse mult sub standardele UE și le vinde în România sub un nume care a ridicat mândria în români. Mulți cumpărători de bună credință achiziționează produse comercializate sub această umbrelă în speranța că ajută producătorii locali. Ioc! După cum ar spune turcii.

Problema acestei situații nu e doar că fermierii români sunt lăsați pe din-afară, ci și că ouăle din Ucraina pot fi obținute cu niște costuri reduse pentru că, uneori, se folosesc ingrediente interzise în UE. Așadar, pe lângă faptul că riscă să falimenteze producătorii români, sănătatea populației poate fi pusă în pericol.

Nu este pentru prima dată când pe rafturile hypermarketurilor din România se găsesc ouă din import, însă acum, în premieră, se întâmplă vara. În mod normal, importurile de ouă au loc iarna, când consumul este mai mare și producția locală nu face față cererii. Dar… vara, când există ofertă mai mare decât cerere, este o capcana în care nu trebuie să cadă nici producatorii locali și nici magazinele, consideră cititorul cotidianul care a descoperit situația și ne-a făcut-o cunoscută.

„O capcană marca Țara Mea, by Burculescu, că doar români suntem! Este un semnal de alarmă pentru lanțul de magazine care poate nu și-a dat seama că Burculescu le-a întins o capcană care le poate distruge proiectul Raftul românesc care este dedicat producătorilor romani, cu dedicație speciala pentru clienții lor – consumătorii români“, mai afirmă același cititor.

Într-un articol publicat în urmă cu câțiva ani în Ziarul Financiar, Florin Burculescu afirma:

„E necesar să dublăm indus­tria alimentară locală, iar cri­za generată de pan­demie ne-a arătat asta. Pâ­nă la ea eram relaxaţi că dacă avem nevoie, putem cumpăra de oriunde mâncare. Când ne-a lovit pandemia, în primele două luni, când a trebuit să ne hră­nim singuri, am realizat nu avem de unde“.

Cooperativa agricolă integrată Ţara Mea, cu sediul în Vaslui, este cea mai mare din ţară după cifra de afaceri de peste 200 mil. lei şi numărul de membri ce se apropie de 1.000.