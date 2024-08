Păcăleală cu schimbarea legii?

„- E nevoie să schimbăm legea!”, zic politrucii atunci când un scandal public aprinde opinia publică. Nonsens. Dacă voiau să oprească hărțuirea sexuală, o făceau deja, fiindcă toți știau, remarcă economistul Bogdan Glavan.

Potrivit economistului, în loc să ne concentrăm pe răspunderea celor „de sus”, deviem discuția către „să facem o nouă modificare legislativă”.

.

„Știa chiar Ciolacu când Budăi suna la 2 noaptea o colegă deputat. Dar nu, ei fug de responsabilitate și semnalizează virtutea arătând că lucrează deja la schimbarea legii.

Așa au făcut cu drogurile: poliția însăși, adică organul vinovat de tragedia de la 2 mai, a zis că e nevoie de o nouă lege, de parcă absența unui articol i-a împiedicat pe polițiști să-l stopeze pe drogat.

Tot așa „au făcut” reforma bugetară, au zis că e nevoie de OUG ca să economisească banii publici, de parcă nu e la îndemâna oricărui decident să facă ce am făcut eu atunci când am condus o instituție, anume să salveze banii publici raționalizând structural instituția respectivă. Exact rezultatele care au fost obținute cu „cea mai mare reformă bugetară” (adică zero) vor fi obținute și cu legea anti-drog.

Iar acum se fac că muncesc la o nouă modificare legislativă, ca să stopeze hărțuirea, legalizând reclamațiile anonime.

Repet, există prevederi clare în vigoare care penalizează abuzurile de orice fel. Doar că, în spețele respective, victimele nu aveau curaj să facă reclamații. De ce? Deoarece știau toți. Deoarece agresorii respectivi aveau susținere „de sus”.

Și acum, în loc să ne concentrăm pe răspunderea celor „de sus”, deviem discuția către „să facem o nouă modificare legislativă”.

Cine profită? Ați ghicit, fix cei de sus, care acum au motiv să pozeze în eroi – „uite, dom’le ce repede ne-am mobilizat, am schimbat legea, gata!”

ONG-iștii vor raporta și ei misiune îndeplinită și vor merge la casierie după alte fonduri.

Toată lumea și-a făcut, vorba aia, treaba. Paradoxal, toată lumea rămâne pe aceleași poziții, în aceleași roluri ca și până acum, a concluzionat Bogdan Glavan

Foto ziaristii.com