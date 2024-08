Pericolul lui „dacă mulți cred, atunci așa este”

Motto:

„Glonțul care geamul sparge/Și rapid în iarbă se retrage”

(Din lirica lunetistului care l-a țintit pe dl.V.B.)

Răul a fost produs. Referatul procurorului Alexandru Anghel a fost confirmat de judecătorul de „drepturi și libertăți”, iar cele două doctorițe au fost trimise în pușcărie.



Judecătorul de drepturi și libertăți a preluat întocmai referatul procurorului, folosind pe alocuri sinonime ceva mai sofisticate. Cele două doctorițe, spune judecătorul, „au acționat cu intenția directă de a suprima viața victimei Militaru Marian” și au arătat „un profund dispreț față de viața persoanelor prin ignorarea tuturor dispozițiilor legale care reglementează exercitarea profesiei lor, dar și a jurământului depus la terminarea facultății de medicină”.

Judecătorul plagiază procurorul

Pe un ton arogant, judecătorul pare iritat că opiniile sale și ale procurorului nu întrunesc unanimitatea.

„Diverse persoane îşi dau cu părerea despre cum ar trebui să fie sau cum a fost, dar pe baza datelor din dosar, pe baza datelor tehnice din dosar, INML a stabilit foarte clar că scăderea dozei de noradrenalină în această cauză a condus la decesul pacientului Militaru Marian”, se arată în decizia prin care judecătorul le-a trimis în pușcărie pe cele două doctorițe.

De la înălțimea puterii sale discreționare, judecătorul îi numește peiorativ „diverse persoane” pe acei specialiști în domeniu care demonstrează public inadecvarea susținerilor INML. În loc ca judecătorul să ceară contra-expertiză de la specialiști în Terapie Intensivă, preia fără ezitare părerile anonime ale INML.

„Diverse persoane” au avut „diverse opinii” de care judecătorul avea obligația să țină seama. De pildă, prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de ATI, a spus că cele două doctorițe arestate „au diploma europeană de anestezie și au obținut nota 10, adică sunt printre cei câteva mii de colegi din Europa, care au dat același examen în Germania, Franța, la aceeași oră, cu aceleași subiecte secrete”. Dr. Bubenek mai precizează că, la fel ca și dr. Săndesc, „nu au intervenit în calitate de prieteni sau de apărători ai colegelor noastre. Noi am intervenit în calitatea pe care o avem, de organe de conducere a unei societăți profesionale și am făcut niște observații medicale. Stopul respirator nu există și este o neînțelegere a unei situații medicale să spui că oprirea unei doze mamut, care nu făcea nimic, ar fi o eroare”, a declarat medicul Șerban Bubenek, la Realitatea Plus.

Opiniile de acest fel continuă să apară de la tot mai multe „diverse persoane” de acest nivel. Dar puțin îi va păsa judecătorului de drepturi și libertăți.

L-au înțeles anapoda pe Cel de Sus

Plagiind referatul procurorului, judecătorul se face de râs într-o chestiune simplă. Referatul cuprinde mai ales relatări din ce declară diverse asistente și infirmiere din spital, dar și o transcriere a convorbirii dintre dr. Miron Maria și prietenul său, tot medic, Pleșa Cristian Laurențiu.

Cei doi vorbesc despre efectele noradrenalinei afirmând că această substanță doar prelungește o suferință, nu tratează absolut nimic și că „Tre’ să-l lași pe Cel de Sus, nu pe nora să decidă”. Această afirmație a fost interpretată și de procuror, și de judecător absolut anapoda. În timp ce respectivii medici afirmă că pentru rămânerea în viață a unui om trebuie lăsat Cel de Sus să decidă, nicidecum „nora” (drenalina), onorații instanței au înțeles taman pe dos, că doctorița și prietenul său s-ar fi înțeles că pot lua viața unui pacient folosind noradrenalina! Dacă înțelegeau corect ce vorbesc cei doi, probabil că n-ar mai fi trecut înregistrarea în referat.

De menționat că interceptarea datează din 12.04.2024, ora 21:31:55, deci a doua zi după sesizarea faptei mașinăria securistă s-a și pus în funcțiune (cu aprobările de rigoare, desigur!).

Și, da, noradrenalina nu tratează cauza tensiunii, ci doar încearcă s-o aducă mai aproape de limitele normale, presând asupra pereților vaselor sanguine, de aceea se și cheamă vasopresor.

Bolile pacientului M.M.

Probele procurorului se referă la declarațiile asistentelor, la bârfa surprinsă pe „tehnică” și la cele trei răspunsuri de la INML. Atât și nimic mai mult. Lipsesc multe elemente pentru ca respectivele compuneri să poată fi considerate acte juridice alcătuite profesionist și responsabil.

Codurile penale stabilesc obligația procurorilor ca în actele de cercetare penală să identifice și probe în favoarea inculpatului. În cazul de față, nici vorbă de așa ceva. La noi, dacă-i vorbești lui alde Portocală despre o astfel de obligație, râde de se prăpădește, zice să-l înjuri, se scarpină pe burtă și-ți amintește că el se ocupă cu „paraditul la cetățeni”. Este procurorul statului de drept securistic.

Dar să nu vorbim de lucruri sfinte. Referatul procurorului Alexandru Anghel nu conține un element esențial pentru evaluarea întregi situații – și anume starea medicală a celui decedat. În tot ce scrie procurorul se regăsesc doar asistentele anonime și doctorițele asasine. Despre victima crimei, pacientul M.M., nu se dau detalii. Pacientul, personajul principal al întregii acțiuni, este pus de-o parte.

Pentru a înțelege mai bine starea în care se afla cel despre care procurorul afirmă că a fost ucis cu premeditare, redăm descrierea pe care dr. Cecilia Pătru, medic cardiolog la Spitalul Militar, o face morbidităților acestuia:

„Pacientul M.M. avusese în trecut tuberculoză. După ani a apărut pericardita constrictivă (adică o calcificare extremă a foiței din jurul inimii).

Calcificarea din jurul inimii era atât de importanta încât nu mai permitea distensia pereților inimii pentru a umple cavitățile drepte cu sânge. Se intra într-un cerc vicios. Ca să compenseze necesarul de sânge și oxigen din țesuturi, organismul descarcă el catecolamine.

Efectul acestora pe cord se traduce prin creșterea pulsului. Crescând pulsul, scade perioada de relaxare a inimii – acea perioadă în care cavitățile inimii se umplu cu sânge și în care mușchiul inimii primește el sânge. Rezultatul este o scădere si mai importantă a valorilor tensiunii arteriale. Sângele stagna în organe în ficat și așa a ajuns la ciroza cardiacă. Pericardita constrictivă se complicase cu ciroza cardiacă.

În plămân staza s-a suprainfectat determinând bronhopneumonie și s-a manifestat prin lipsa de aer.

Pacientul odată ajuns la spital primește antibiotic și perfuzii. Volumul de lichide din organism crește, crește și mai mult gradul de stază, plămânul absoarbe apa ca un burete și respiră din ce în ce mai prost. Se administrează oxigen ca să compenseze lipsa de aer, însă degeaba, pentru că un plămân sever afectat nu mai permite încărcarea cu oxigen a sângelui. Crește cantitatea de dioxid de carbon din sânge. Practic. creierul primește prea puțin sânge care este și de proastă calitate. Cedează funcția creierului – devine encefalopat.

Ajunge în ATI. Ca orice medic găsești un pacient cu stare foarte gravă, septic, în șoc, cu tensiune mică. Primul reflex este să pui Noradrenalina, să cresti gradul de vasoconstrictie din țesuturile periferice, ca să trimiți mai mult sânge spre cord…

Dar aici aveam un șoc care era asociat unei pericardite constrictive severe și indiferent de doza de noradrenalină nu obțineai creșterea valorilor tensiunii arteriale – pentru ca acea carapace din jurul inimii nu permitea. În schimb obțineai un puls mare care îți scădea indirect tensiunea. Noradrenalina doar biciuia o inimă incapabilă să se umple. Deci, în acest context, decizia de oprire a noradrenalinei medical este cea mai corectă. Eu mă înclin în fața acestor copile…. Pericardita constrictivă e o boală rară! Sunt putini medici care au tratat pacienți cu această patologie și ei pot să înțeleagă pericardita constrictivă…. Cinste lor!”. (https://www.dcnews.ro/scandal-la-spitalul-sfantul-pantelimon-medic-daca-ati-fi-in-locul-lor-v-ar-conveni-sa-faceti-puscarie-pe-nedrept-oameni-buni-treziti-va-asistam-la-un-nou-caz-petre- tutea_968416.html#google_vignette).

Asemenea opinii, analize, puncte de vedere sunt obligatorii pentru înțelegerea unei situații care a dinamitat spațiul public și pentru a fundamenta un verdict imparțial, bazat pe adevăr.

Ce jocuri face INML?

Angajarea INML în acest dosar este cel puțin suspectă. De ce procurorul s-a adresat la morgă și nu unor specialiști în ATI este o întrebare care cere răspuns. Trimiterea la câmpul tactic este inevitabilă. Printr-o decizie recentă a Ministerului Sănătății, Spitalul Pantelimon nu va mai putea primi urgențe pentru accidente cardiovasculare și nu vor mai exista gărzi pentru această specialitate. Urgențele de această natură vor fi redirecționate către Spitalul SRI. În acest fel se va vedea mai repede cine pe cine va mai intercepta și unde va mai turna.

Între Parchet și INML există o strânsă colaborare profesională, dar în cazurile care presupun necropsia, nu tratamente pentru cei vii. Răspunsurile de la INML fac jocul procuraturii și aruncă în derizoriu un subiect la care medicii legiști n-au competență. Câți dintre cei care fac autopsii au experiență în utilizarea noradrenalinei?

Se joacă destine de oameni, cu implicații imense în starea socială a țării. Procesul este unul de proporții naționale. Nimeni nu se poate juca. Totul trebuie pus pe masă, la vedere.

Nu este vorba de a apăra niște criminale. Nimeni nu s-ar încumeta la așa ceva. Este vorba de a demonstra ce spune știința medicală în cazul acelui pacient decedat. A cere adevărul științific nu înseamnă că aperi medicii asasini. A spune că la Kiev, în 2014, a fost lovitură de stat nu înseamnă că ești putinist.

Motivația pentru care procuratura s-a adresat INML într-un caz care nu se referea la necropsie, care este specialitatea institutului, trebuie explicată public. Semnatarii raportului INML trebuie cunoscuți. Expertiza lor în tratamentul cu noradrenalină trebuie de asemenea arătată. Acuzațiile de crimă cu premeditare și omor calificat, la care procurorul a ajuns dintr-o clipită, au spulberat prezumția de nevinovăție.

În acest moment la dosar nu există nicio expertiză tehnică a unui expert în Terapie Intensivă. Cei de la Medicină Legală pot emite păreri despre orice tip de patologie. Dar dacă ar fi dorit să dea răspunsuri fundamentate, nu din burtă, la cele trei întrebări primite de la procurori, cei de la INML ar fi trebuit să solicite părerea unui medic de Terapie Intensivă sau a mai multor medici, pentru a se pune de acord cu privire la efectele noradrenalinei.

Furie și frustrări învelite în halate

În situația actuală din spital un rol au avut și cele două avertizoare de integritate plantate în spital, care au găsit momentul tranșării cu ajutorul procurorilor a unor vechi răfuieli personale. Este vorba despre Camelia Stamatoiu, până de curând director pentru îngrijiri, adică asistenta-șefă, pe stil vechi. Și de dr. Elena Vociu, fostă șefă a secției ATI până în toamna anului trecut, când a fost înlocuită de dr. Florina Pompilian.

Ambele personaje aveau frustrări vechi din diferite motive. Statutul lor de avertizori de integritate, adică turnători oficiali și acoperiți, le-a creat în timp un anume sentiment de superioritate față de colege și o anume siguranță în raport cu autoritățile judiciare. În general, atmosfera din acest spital este tensionată de foarte mulți ani, în care n-au lipsit confruntări pe față sau prin subteran între diferitele găști.

Coincidența acelor decese aglomerate în weekend le-a dat ocazia celor două avertizoare de integritate să-și rezolve rivalitățile pe calea sesizărilor penale. Moartea multor pacienți într-o perioadă scurtă era ocazia potrivită pentru chemarea procurorilor. În acest scop, au pregătit viitoarele probe, purtând diverse convorbiri telefonice și tematice cu diverse asistente și infirmiere.

Şefa secţiei de ATI, dr. Florina Pompilian, a afirmat de altfel, că, în spital, preexistau „nişte conflicte în secţie, nelegate de pacienţi, de activitatea medicală, între colectivul nostru şi fosta şefă de secţie. Avem încă de înfruntat furia unei singure persoane care nu a făcut decât să blameze, să denatureze adevărul, să discrediteze activitatea întregului spital. Au fost situaţii <de noaptea minţii>: jigniri, ameninţări, chiar violenţă fizică!”, scrie dr. Pompilian pe Facebook.

Medicul face referire la dr. Elena Voicu, care a condus secția de Terapie Intensivă înaintea ei.

Totul a pornit de la turnătoria făcută de Camelia Stamatoiu, directoarea de îngrijiri a spitalului. Stamatoiu nu este medic. Este de profesie asistentă pentru instrumentar sală de operație. La Spitalul Pantelimon a ocupat funcția de director pentru îngrijire pacienți mai bine de șase ani, fiind adusă prin transfer de la Spitalul Municipal, unde a revenit zilele trecute.

Pe 10 aprilie, Stamatoiu a fost sunată de o asistentă din subordine care i-a relatat versiunea proprie despre decesele de la ATI. A fost turnătoria mică. După cum sună redarea fonică a convorbirii, Stamatoiu este cea care a înregistrat convorbirea, nu asistenta. După turnătoria mică a urmat turnătoria mare, pe care Stamatoiu a făcut-o la parchet.

Stenograma acelei convorbiri este prima probă folosită de procurori. A două lor probă sunt răspunsurile primite de la ANL.

Interesant este că, înainte de a fi reclamantă, Camelia Stamatoiu era reclamată. Și-a luat un concediu strategic pe o perioadă de patru luni, după ce Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a demarat o anchetă împotriva ei. Această investigație a fost inițiată ca urmare a unor acuzații aduse de mai multe asistente și medici, care au reclamat comportamentul abuziv al directoarei.

„Camelia Stamatoiu pare să fie o figură centrală în scandalul de la Spitalul Sfântul Pantelimon, având motive personale să provoace tensiuni în cadrul instituției. De menționat că, pe perioada desfășurării anchetei penale, orice altă investigație profesională este suspendată, ceea ce face ca Stamatoiu să fie, într-un fel, „beneficiara” acestui scandal”, scrie DCNews.

Stamatoiu are un palmares vechi al reclamațiilor făcute la presă despre diverse stări de lucruri din spital. DCNews cerea de fiecare dată răspunsuri de la conducerea spitalului, într-unul dintre acestea vorbindu-se despre amenințările pe care le făcea asistenta șefă Stamatoiu. „Demersurile dvs. nu urmăresc un interes public justificat, ci interesul din considerente personale ale doamnei director de îngrijiri, declarate verbal că va schimba managerul prin scandaluri cu presa, prin cunoștințele dânsei”, se arăta într-un astfel de răspuns primit de DCNews.

„Arestatele m-au hărțuit!”

Explozia în public a situației din spital nu poate fi desprinsă nici de acțiunile dr. Elena Voicu, fostă șefă a secției ATI până în octombrie anul trecut, când a fost schimbată din funcție cu actuala șefă, dr. Florina Pompilian. De când nu mai e șefă, dr. Voicu și-a mărit vigilența îndeosebi spre aspecte din spital care aduceau atingere celei care a înlocuit-o și celor doi directori care i-au decis înlocuirea.

În 10 aprilie, cele două turnătoare oficiale au avut o convorbire telefonică în cadrul căreia dr. Voicu a nominalizat doctorițele vinovate de decese, „Maria și Mirela”. Cine a avut de auzit, a auzit: procurorii le-au reținut fix pe aceste două doctorițe, din totalul de 12 câți sunt în secție.

A doua zi, pe 11 aprilie, dr. Voicu a depus la Ministerul Sănătăţii o plângere, în care reclama „presiunile și conduita incorectă” manifestate de managerul şi de directorul medical al spitalului cu o zi în urmă. Cei doi, spune dr. Voicu, „au venit în secţia ATI şi au avut un discurs denigrator la adresa mea, în prezenţa tuturor medicilor ATI şi a asistentelor prezente în tură. Au spus că atâta timp cât vor fi ei la conducere, doctoriţa Pompilian Florina va rămâne şefa secţiei ATI, asigurând totodată personalul că eu nu voi mai fi niciodată şefă de secţie, atâta timp cât vor fi ei la conducere”. „Acest fapt nu poate fi trecut cu vederea şi nu poate rămâne fără consecinţe, dată fiind conduita incorectă, discrimatorie, de mobbing (exercitarea stresului psihic asupra cuiva la locul de muncă – n.r.) şi bulliyng şi chiar cyberbullying” (bullying prin folosirea tehnologiilor digitale – n.r.), mai adaugă avertizoarea de integritate.

Directorul spitalului, dr. Bogdan Socea, care încă nu-și dăduse demisia, a negat acuzaţiile, afirmând pentru „Libertatea”, că în acea zi de 10 aprilie, la secţia ATI, a fost şedinţa de raport de gardă şi „n-a fost vorba de nicio presiune. Erau de faţă 9-10 medici şi 10 asistente care pot confirma asta”.

Dr. Elena Voicu a mai făcut obiectul unei cercetări disciplinare, în octombrie 2016. Ancheta a fost dispusă în urma unui raport al Corpului de Control al ministrului Sănătăţii de atunci, raport pe care doctoriţa l-a contestat.

Despre modul de comunicare și temperamentul său conflictual este sugestivă postarea pe care a făcut-o atunci pe pagina sa de fb: „Să vă fie rușine celor ce ați mințit cu bună știință, deși știați adevărul v-ați lăsat copleșiți de oamenii ce vă conduceau! Păcat, vedeți că unii vor spune adevărul. Să vedem ce vor face cei ce au mințit. Sunt foarte dezamăgită de Corpul de Control al Ministerului Sănătății! De ce ați luat în considerare doar minciunile și nici nu ați băgat în seamă o secundă ce v-am spus eu. Să vedem ce atitudine veți avea când se va dovedi minciuna. O să spuneți că așa vi s-a spus. Da, așa vi s-a spus, dar și eu v-am spus și nu ați vrut, din cauza influențelor, să luați în calcul nimic! O să pierdeți!”, se adresa doamna doctor colegilor săi, pe pagina sa personală de Facebook.

Dr. Voicu se consideră la fel de hărțuită și acum, după 8 ani de la acel episod: „Șefa de la ATI și conducerea spitalului au declanșat o campanie de hărțuire și denigrare împotriva mea. Cele două doctorițe, aflate acum în arest au făcut sesizări împotriva mea la Colegiul Medicilor, să mi se retragă dreptul de liberă practică. Numai că acest lucru nu s-a întâmplat. Iar sesizările au fost făcute pentru simplul fapt că am vrut să se afle adevărul. Și eu am făcut ulterior sesizări la Colegiul Medicilor, încă nu am primit răspuns. Voi merge până în pânzele albe. Voi merge și la CEDO dacă trebuie”, mai spune avertizoarea de integritate, veterană în spital.

„Pulitzerul” desemnat să promoveze pe la televiziuni interesele dr. Voicu protestează vehement împotriva noile numiri făcute la conducerea spitalului și îndeosebi pentru faptul că actuala șefă de secție n-a fost dată afară, lăsând locul liber pentru revenirea la butoane a dr. Voicu, avertizoarea de integritate.

În contextul acestei evidente dorințe de răfuială a unora cu alții și cu altele, are noimă și mențiunea făcută de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, potrivit căruia „Nu ne reglăm noi problemele de natură personală pe spatele pacienţilor. Este absolut intolerabil să pui în pericol încrederea in personalul medical dacă tu ai un interes personal”.

Întrebarea obligatorie pentru instanță

Întrebarea la care opinia publică așteaptă un răspuns de la instanța de fond este următoarea: dacă doza mamut de 20 ml/h s-a dovedit că nu mai avea niciun efect asupra stării pacientului, întrucât, așa cum spune INML, tensiunea se stabilizase la un nivel incompatibil cu viața, de 40/36, scăderea dozei la 1 ml/h era recomandabilă terapeutic sau nu?

Întrebarea apelează știința medicală, în general, nu se referă la un pacient anume. Poate fi pusă de onorata instanță la orice clinică ATI din lume, n-ar fi nicio rușine. Mai ales că obligația legală a procurorilor este să caute și probe în apărarea inculpatului.

Este întrebarea cardinală al cărei răspuns ar lămuri întreaga psihoză în care procurorul Alexandru Anghel a împins societatea românească.

Procuratura se bazează pe răspunsul primit de la INML, potrivit căruia modificarea debitului de administrare este cauza decesului. Acel răspuns este singura probă pentru care judecătorul le-a trimis în pușcărie pe cele dpouă doctorițe.

De partea cealaltă, există un consens în opiniile personalităților medicale în domeniul ATI potrivit cărora, în situația în care tratamentul cu noradrenalină în doza de 20 ml/oră nu duce, după câteva ore de la aplicare, la revenirea tensiunii medii arteriale spre un nivel apropiat de normal, se impune reducerea acestei doze la un nivel minim. Dacă această reducere nu s-ar opera, menținerea „dozei mamut” de 20 ml/oră ar avea efecte letale.

Sunt foarte multe opinii care afirmă acest lucru. Nu le reiau aici pe toate pentru a nu „dezechilibra” dezbaterea. Redau doar opinia publicată de o sursă neutră, și anume site-ul Europe Liberă:

„Surse medicale consultate de Europa Liberă susțin că noradrenalina nu poate fi administrată în cantități mari, timp îndelungat.

„Noradrenalina poate fi salvatoare pe termen scurt. Dar în niciun caz pe termen lung. Pentru că, cu cât crești doza de noradrenalină, cu atât apar efectele nefavorabile, care-s mult mai grave decât efectele favorabile – înseamnă moartea celulei, moartea celulei din miocard de exemplu.

Practic, substanța biciuiește o celulă epuizată. E ca și cum ai biciui un cal care nu mai poate și e nemâncat. Și-l biciuiești ca să tragă la căruță, ceea ce nu se poate”, explică medicul consultat de Europa Liberă. „În condițiile în care în care bolnavul răspunde la tratament – când a răspuns, încep să scazi progresiv doza. Dar dacă îl ții la nesfârșit, organismul moare”, precizează acesta. A se vedea https://romania.europalibera.org/a/scandalul-sf-pantelimon-medicii- de-la-ati -protesteaza-reactii-ale-autoritatilor/ 33070613.html.

În această situație, faimoasa probă a pozei injectomatului care arată 1 ml/oră este o probă în favoarea inculpatelor, nu împotriva lor!

Interesantă este și următoarea informație: surse judiciare spun că una dintre doctorițe a spus la audieri că există anumite situații medicale care justifică scăderea dozei de noradrenalină, dar această ipoteză a fost respinsă de anchetatori în cazul pacientului de 54 de ani, în sensul în care acesta nu s-ar fi aflat în situația care să impună reducerea dozei.

Dacă această informație se verifică și refuzul procurorului de a analiza această versiune este real, ar trebui să urmeze un proces penal cu procurori de partea cealaltă a mesei.

Repetabila povară a trecerii pe la ATI

Dilemele omenești privind soarta pacienților de la ATI sunt permanente, regenerabile și foarte complicate. Atât din partea medicilor, cât și a aparținătorilor.

Un element constant îl reprezintă dificultatea deciziei față de tratarea bolnavilor în stadiu terminal. În alte țări, pentru astfel de tipologii medicale, există protocoale bine stabilite astfel încât oricând este ușor de verificat dacă medicul X a aplicat în cazul pacientului Y regulile din protocolul Z. La noi nu există așa ceva.

Un episod similar s-a petrecut la același spital cu 8 ani în urmă. Tot pe tema bolnavilor terminalei, tot cu anchete, tot cu înregistrări.



În presa timpului a apărut o discuţie între şefa de atunci a secției ATI, Laurenția Constantinescu, şi un medic: „Medicaţia pe care o putem lua pe AP-ATI nu ajunge pentru toată lumea”, afirmă medicul. La care șefa ATI răspunde: „Eu am făcut o chestie care mi s-a părut de bun simţ. Hai să dăm, totuşi, la ăia tineri şi la ăia cu şanse. Dacă vreţi, n-am nicio problemă, îi băgăm pe toţi, care cum intră, la începutul lunii. Dacă pe 20 ale lunii nu mai avem medicaţie pentru ăia care merită, nu ne mai interesează”.

Aşa se negociază dreptul la viaţă într-o secţie de Terapie Intensivă a unui mare spital din Capitală. Deşi Ministerul Sănătăţii finanţează un program naţional exact pentru bolnavii care ajung la Terapie Intensivă, şefa ATI are alte criterii de tratament”, comenta redactorul respectiv.

Articolul avea titlul „Anchetă la Spitalul Sf. Pantelimon | Medicamente ţinute sub cheie şi date „cui merită” și a fost publicat pe 2 iunie 2016. A se vedea detalii pe https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/ancheta-la-spitalul-sf-pantelimon-medicamente-tinute-sub-cheie-si-date-cui-merita-524911.

Câtă vreme vor exista secții ATI prin spitale, vor exista și pacienți internați acolo. Și câtă vreme vor fi pacienți la ATI, din rândul lor vor fi, din nefericire, și decese. Și câtă vreme vor fi decese, vor fi și nemulțumiri omenești ale aparținătorilor, neîmpăcați definitiv cu ideea că nu s-ar mai fi putut, totuși, face „ceva” care să evite decesul.

Iar câtă vreme vor fi astfel de nemulțumiri ori frustrări ale celor care și-au pierdut pe cineva drag în spital, vor fi și astfel de presiuni, comentarii, acuzații publice ș.a.m.d. După cum vor fi și suficienți amatori să se urce în cârca unor astfel de tragedii pentru a-și atrage oarece profit.

Din toate aceste motive, implicarea justiției într-o tematică atât de sensibilă trebuie să excepțional de calificată, prudentă și fără nicio fisură.

Pasivismul din indiferență sau frică este vinovat

Verdictul dat de judecător a deversat în spațiul public încă un val uriaș de epitete și acuze despre spitalul morții, doctorițele asasine, criminalii în halate și altele asemenea. „Pulitzerii”, jurnaliști de ocazie cu exclusivități primite din câmpul tactic, și-au atins nivelul de glorie și sunt plimbați ca sfintele moaște pe la toate televiziunile să reia iar și iar stenograme ori citate – de data asta nu din referatul procurorului, ci din motivarea judecătorului. Veninul dat cu porția „pe surse” s-a răspândit cu viteză în toate straturile societății.

Procesul spre îndreaptă spre ceea ce se numește argumentum ad populum („apelul la lume”). Adică sentința să fie fundamentată pe ceea ce crede lumea tocmai spre a-i da satisfacție acesteia, nu adevărului. Or, argumentul „ad populum” este o diversiune la care se apelează când nu există probe și care afirmă că o propoziție este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este adevărată.

S-a dus o luptă infernală pentru a impune ideea că acele două doctorițe sunt niște asasine, care au comis crime cu premeditare, pe baza unui plan anume conceput. O atitudine de huliganism mediatic care frizează inconștiența a accelerat acest proces. „Dacă mulți cred, atunci așa este” este tactica salvatoare a procurorilor, pe care au slujit-o cu veselie tot felul de „pulitzeri” dornici de celebritate. Au aruncat în joc diversiunea cu testul poligraf, formulând niște întrebări imbecile și provocatoare. Au lansat și un alt motiv al decesului, și anume reducerea cu 50% a dozei de oxigen. Au răscolit prin coșul cu rufe murdare al biografiei celor două doctorițe. Au pus în funcțiune o rețea infernală de interceptări telefonice, tocmai spre a avea cât mai mult moloz de aruncat în ochii fraierilor. „Dacă mulți cred, atunci așa este”!

Prof. univ. dr. Gheorghe Andrei Dan care predă la UMF București, se întreba retoric: „După tot acest zgomot infernal bubuitor, după această pălălaie din media, putem fi convinși că judecătorii vor lua o hotărâre care să contrazică ceea ce s-a întâmplat?”

În opinia profesorului, „pasivismul, fie că-i din indiferență sau timorare, este vinovat”.