Pieleanu este din nou pe cai mari

Biroul Electoral Central a decis acreditarea a încă două institute de sondare a opiniei publice pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile prezidenţiale.

Este vorba despre Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L al lui Marius Pieleanu şi The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA).

Anterior, în 30 octombrie, şi Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS al lui Iosif Buble a fost acreditat de BEC în acelaşi scop.

Marius Pieleanu, considerat un apropiat al PSD, a demisionat recent de la SNSPA după ce a fost acuzat de foste studente de abuzuri sexuale.

Iosif Buble este sotul deputatei PSD Diana Tusa.