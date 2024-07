Preţuri pe litoral. „Când am văzut 10 lei pe o gogoaşă, opaaa”

Era scump, dar acum e si mai scump. Turiştii care ajung pe litoralul românesc intervievaţi de televiziuni sunt aproape şocaţi.

„Noi suntem patru persoane şi dăm undeva la masă 300 de lei şi la împinge tava, la restaurant, mult mai mult. Am dat 4.000 pe două camere, cu mic dejun inclus”, a spus un turist. „Din scurt, cred că chiar înainte cu doua trei săptămâni ne-am hotărât, patru nopţi 1.600 lei. Am luat la copii nişte gogoşi şi când am văzut 10 lei pe o gogoaşă, opaaa”, s-a mirat alt turist.

O noapte de cazare la un hotel de trei stele pentru două persoane în Mamaia costă în jur de 400 de lei şi 350 de lei în Costineşti sau Eforie. „Dacă până acum, tarifele pentru serviciile de cazare erau undeva la 260 de lei preţ pe noapte, iată că începând de astăzi creştem la circa 310 lei. Preţuri pe care noi le vom păstra până la finalul lunii august”, a declarat Iulian Tenie, hotelier, citat de Observator.