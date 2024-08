Primul cultivator de mentă olandeză din Gorj

În inima comunei Baia de Fier, sub umbra liniștită a munților, Cristian Cojocaru, un tânăr antreprenor de 35 de ani, a dat viață unei idei neobișnuite pentru zona Gorjului: cultivarea mentei olandeze.

Într-o regiune cunoscută pentru peisajele sale pitorești și tradițiile bine păstrate, Cristian a decis să aducă un strop de noutate și să investească într-o cultură unică în județ.



Cristian Cojocaru nu a fost întotdeauna agricultor. După ce și-a finalizat studiile la Liceul Tudor Arghezi din Târgu-Cărbunești, a lucrat ca șofer în România, dar dorința de a căuta noi oportunități l-a dus peste hotare, în Marea Britanie. Acolo, și-a construit o viață stabilă și de succes, lucrând în construcții și întreținerea stațiilor de metrou din Londra. Cu toate acestea, dorul de casă și de familie l-a determinat să se întoarcă în România. „După aproape zece ani petrecuți în Londra, dorul de casă și de familie ne-a făcut să ne întoarcem. Ne-am achiziționat o casă cu o grădină decentă în Baia de Fier și am decis să ne reconstruim viața aici”, povestește Cristian.

Revenirea în România nu a fost lipsită de provocări. Cristian a continuat să lucreze în construcții, dar curând a descoperit o nouă oportunitate care i-a schimbat viața. În comuna vecină Polovragi, a întâlnit un antreprenor de succes, Andrei Cornea, care produce siropuri naturale sub brandul „Din Eden”.

Andrei l-a sfătuit pe Cristian să încerce să cultive mentă olandeză, o plantă aromatică recunoscută pentru frunzele sale mari și mirosul puternic. „Andrei m-a încurajat să plantez mentă pentru că în Gorj nu exista o astfel de plantație. La început, am fost puțin sceptic, dar am decis să încerc cu o mică plantație”, spune Cristian.

În primăvara acestui an, Cristian a plantat pentru prima dată mentă olandeză pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Deși cultura este încă la început, rezultatele au fost mai mult decât promițătoare. „Prima recoltă a fost neașteptat de productivă, ceea ce m-a motivat să continui și să mă extind. Am folosit doar îngrășământ natural produs în grădina casei și am avut grijă să mențin un echilibru între umiditate și expunerea la soare”, explică tânărul antreprenor.

Menta olandeză cultivată de Cristian este apreciată pentru aroma sa intensă și pentru calitatea superioară, fiind ideală pentru prepararea de siropuri, ceaiuri, limonade și diverse preparate culinare. Producția este destinată în principal fabricii „Din Eden” din Polovragi, dar Cristian a început deja să colaboreze și cu restaurante și pensiuni din zonă. „Menta este crescută bio, la poalele muntelui, unde beneficiază de condiții excelente de mediu. Este foarte căutată în sectorul HORECA, iar eu sunt încântat să pot livra un produs local de calitate”, adaugă el.

Cristian Cojocaru nu este doar un simplu cultivator de mentă; el este un pionier care aduce o notă de modernitate într-un peisaj rural tradițional. Plantația sa de mentă olandeză, singura de acest fel din județ, este un exemplu perfect de cum pot fi combinate tradiția agricolă locală cu inovația și cerințele pieței moderne. „Nu a fost ușor să ne integrăm aici după atâția ani petrecuți în străinătate, dar sprijinul familiei și al prietenilor a fost esențial. Acum, ne concentrăm pe extinderea plantației și pe crearea unor parteneriate durabile cu antreprenorii locali”, spune Cristian cu optimism.

Planurile sale de viitor includ extinderea suprafeței cultivate și diversificarea producției. „Îmi doresc să ajut și alți tineri din Gorj să își dezvolte propriile afaceri agricole. Este o muncă grea, dar satisfacțiile sunt pe măsură”, mărturisește el.

Povestea lui Cristian Cojocaru este o inspirație pentru toți cei care visează să facă o schimbare în viața lor, să își urmeze pasiunea și să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte. În timp ce menta olandeză crește și se răspândește prin restaurantele și pensiunile din Gorj, Cristian continuă să își urmeze visul cu aceeași determinare care l-a adus înapoi acasă. „Am învățat că uneori, pentru a reuși, trebuie să te întorci la rădăcini și să construiești pe ceea ce cunoști cel mai bine. Baia de Fier este acum casa noastră, iar menta olandeză este povestea noastră de succes”, încheie el.

Prin eforturile sale, Cristian Cojocaru nu doar că a adus un produs nou pe piața locală, dar a reușit și să demonstreze că agricultura poate fi o afacere profitabilă, chiar și într-o lume modernă. Plantația sa de mentă olandeză din Baia de Fier este un simbol al reînnoirii și al speranței, un exemplu viu de cum tradiția și inovația pot coexista armonios.