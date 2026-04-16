Război între primari. Băluță îi cere lui Ciucu să lase politica de pe Facebook și să muncească

Daniel Băluță îl critică dur pe Ciprian Ciucu, acuzându-l că face „declarații disperate” pe Facebook în loc să rezolve problemele Bucureștiului. Liderul PSD București spune că guvernarea Bolojan este un „dezastru”, în timp ce Ciucu avertizează că PSD vrea să dea foc la țară și să provoace o criză.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
Relația dintre PNL și PSD a explodat după un schimb dur de replici între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Totul a pornit de la Ciprian Ciucu, care acuză PSD că vrea să provoace o criză politică doar ca să-și apere privilegiile. El avertizează că, dacă PSD iese de la guvernare, România va pierde miliarde de euro din fonduri europene. În replică, Daniel Băluță i-a transmis primarului de la Sectorul 6 că e mai preocupat de Facebook decât de problemele bucureștenilor.

Liderul social-democrat critică stilul de comunicare al lui Ciprian Ciucu și îi amintește că bucureștenii au nevoi reale. Băluță spune că în loc de amenințări pe Facebook, primarul general ar trebui să vină cu soluții pentru cetățeni. El a taxat și susținerea PNL pentru Ilie Bolojan, despre care afirmă că a lăsat un „dezastru” în urmă. Pentru Băluță, credibilitatea unui politician se măsoară în fapte, nu în etichete puse pe rețelele de socializare.

„Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce. De această dată, își exprimă îngrijorarea față de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcțiile publice ar fi garantate, și nu câștigate prin rezultate. Iar rezultatele guvernării Bolojan arată doar DEZASTRU pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale. În aceste condiții, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime”, a declarat Daniel Băluță pe pagina de facebook a PSD.

Acuzații de iresponsabilitate

Atacul lui Băluță vine ca răspuns la o postare în care Ciprian Ciucu avertiza că PSD „va da foc la țară”. Liberalul a susținut că PSD vrea să iasă de la guvernare doar pentru a-și păstra privilegiile. Ciucu a apărat echipa PNL și a declarat că Ilie Bolojan nu va demisiona, indiferent de presiuni. El a mai acuzat PSD că a dus deficitul bugetar la un nivel record și că pune în pericol banii europeni.

„Vă asumaţi şi voi, vreodată, ceva? Să te apuci să vorbeşti despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocate României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilităţii!”, a fost mesajul transmis de Ciprian Ciucu.

Decizia finală se ia pe 20 aprilie

Războiul declarațiilor dintre cei doi edili arată cât de tensionată este situația în interiorul Coaliției. În timp ce PNL face „scut” în jurul liderilor săi, PSD pregătește o consultare internă decisivă. Pe 20 aprilie, social-democrații vor hotărî dacă mai rămân alături de liberali sau dacă provoacă o criză politică majoră.

CITEȘTE ȘI

Ciucu, atac dur la PSD: „Bolojan nu e marionetă! Veți da foc la țară”

  1. Fetițo, se vede că TOATA Redacția Noul Cotidianul este localizata la Cluj Napoca !.
    Ce se petrece în București, va depășește ca redactori !. Toți sunteți tineri absolvenți și mai aveți de învățat !.

  2. Facebookul este numai pentru psd si baluta altii sa nu indrazneasca sal foloseasca. Ce jivine! Te mira numai cine naiba ii alege pe trisorii astia

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii.
