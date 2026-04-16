Război între primari. Băluță îi cere lui Ciucu să lase politica de pe Facebook și să muncească

Liderul social-democrat critică stilul de comunicare al lui Ciprian Ciucu și îi amintește că bucureștenii au nevoi reale. Băluță spune că în loc de amenințări pe Facebook, primarul general ar trebui să vină cu soluții pentru cetățeni. El a taxat și susținerea PNL pentru Ilie Bolojan, despre care afirmă că a lăsat un „dezastru” în urmă. Pentru Băluță, credibilitatea unui politician se măsoară în fapte, nu în etichete puse pe rețelele de socializare.

„Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce. De această dată, își exprimă îngrijorarea față de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcțiile publice ar fi garantate, și nu câștigate prin rezultate. Iar rezultatele guvernării Bolojan arată doar DEZASTRU pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale. În aceste condiții, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime”, a declarat Daniel Băluță pe pagina de facebook a PSD.

Acuzații de iresponsabilitate

Atacul lui Băluță vine ca răspuns la o postare în care Ciprian Ciucu avertiza că PSD „va da foc la țară”. Liberalul a susținut că PSD vrea să iasă de la guvernare doar pentru a-și păstra privilegiile. Ciucu a apărat echipa PNL și a declarat că Ilie Bolojan nu va demisiona, indiferent de presiuni. El a mai acuzat PSD că a dus deficitul bugetar la un nivel record și că pune în pericol banii europeni.

„Vă asumaţi şi voi, vreodată, ceva? Să te apuci să vorbeşti despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocate României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilităţii!”, a fost mesajul transmis de Ciprian Ciucu.

Decizia finală se ia pe 20 aprilie

Războiul declarațiilor dintre cei doi edili arată cât de tensionată este situația în interiorul Coaliției. În timp ce PNL face „scut” în jurul liderilor săi, PSD pregătește o consultare internă decisivă. Pe 20 aprilie, social-democrații vor hotărî dacă mai rămân alături de liberali sau dacă provoacă o criză politică majoră.

