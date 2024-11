Votul românilor a fost pentru echilibru şi stabilitate, precum şi pentru lucrurile care contează, a declarat candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu.

„Le mulţumesc tuturor românilor care au ieşit astăzi la vot. A fost un semnal clar că democraţia în România este puternică şi mă bucur că votul s-a desfăşurat fără incidente majore, mai ales că în acest moment sunt şi prim-ministru al României. (…) Le mulţumesc tuturor celor care mi-au acordat votul şi încrederea lor astăzi. Votul lor a fost un vot pozitiv pentru echilibru şi stabilitate. A fost un vot pentru lucruri care contează şi mai ales aş dori să le mulţumesc tuturor românilor care au depăşit această campanie şi nu au fost descurajaţi de această campanie”, a spus Ciolacu duminică, la sediul central al PSD.

El a menţionat că, în ceea ce priveşte rezultatul votului, un lucru este extrem de clar: „în spatele rezultatului obţinut de fiecare dintre candidaţi sunt românii, indiferent de opţiunea lor politică”.

„Şi voi ţine cont de opinia românilor. Eu cred că în perioada următoare va trebui să stau de vorbă cu fiecare candidat pentru a aduna toate propunerile bune din programele lor electorale. Am încercat şi am dus împreună cu colegii mei o campanie fără ură şi voi continua şi în turul 2 în acelaşi mod. (…) Rezultatul acesta ne confirmă că am făcut ceea ce trebuie pentru ţară, de la creşterea veniturilor, la autostrăzi, spitale regionale, iar, mai nou, aderarea la spaţiul Schengen. În final aş dori să fac un apel către toţi reprezentanţii noştri în secţiile de votare, să numere toate voturile exprimate de către români. Şi doresc foarte mult să fac un apel la ei să nu părăsească secţiile de vot până nu se va număra ultimul buletin de vot şi ultimul vot exprimat de români. Astă seară cred că cei care au câştigat sunt românii. Aşa trebuie să arate o democraţie”,