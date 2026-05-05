Reacții la cald din PNL după ce liderul lor a fost matrășit

Florin Roman a cerut ca partidul să se „lepede de Satana” și să nu mai colaboreze niciodată cu PSD. El consideră că alianța dintre democrați și suveraniști reprezintă un atac direct la parcursul european al României. Roman a anunțat că susține trecerea PNL în opoziție parlamentară, alături de premierul demis.
„Moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD a trecut, iar guvernul Ilie Bolojan a fost demis, asigurând interimatul până la numirea noului guvern. De azi înainte, PSD și AUR sunt total responsabile de soarta României. Nu am votat moțiunea de cenzură și am spus clar ca azi e momentul lepădării PNL de Satana! Nu vom mai face un guvern cu PSD, care a trădat parcursul pro-european al României. Partidul stat, PSD a dat foc țării la braț cu AUR, partidul care susținea ca lupta împotriva sistemului, reprezentat de PSD. Personal, rămân alături de Ilie Bolojan și susțin intrarea PNL în opoziție parlamentară, de unde vom susține doar interesele României!”, a scris vicepreședintele PNL pe Facebook.
Dan Motreanu a completat atacul, somând noua majoritate să vină urgent cu o soluție de guvernare. Liberalul susține că PSD și AUR nu mai pot juca „teatru politic” și trebuie să își asume responsabilitatea pentru stabilitatea economică. În viziunea sa, modernizarea României, începută de Bolojan, nu se poate face prin compromisuri care mențin vechile privilegii.
„PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar”, a scris prim-vicepreședintele PNL.
Avertismentul europarlamentarilor: „Stabilitatea PSD înseamnă stagnare”
Din zona europeană, Siegfried Mureșan a avertizat asupra pericolului unui „premier-marionetă” pe care PSD l-ar putea propune sub pretextul stabilității.
„Acum, că moțiunea a trecut, tot PSD va îndemna la numirea rapidă a unui premier-marionetă, de dragul stabilității politice.
Să nu cădem în această capcană!
Stabilitatea PSD înseamnă Ion Iliescu, înseamnă Liviu Dragnea, înseamnă stagnare și liber la furt pentru baroni”, a declarat europarlamentarul liberal.
Opoziție sau nu?
În contrast cu linia dură a susținătorilor lui Bolojan, apare poziția Nicoletei Pauliuc, senatoare cunoscută ca fiind apropiată de Hubert Thuma, unul dintre opozanții interni ai premierului demis. Această aripă a PNL pare să respingă ideea plecării în opoziție, catalogând-o drept un „abandon” al beneficiilor politice. Pauliuc a sugerat că PNL ar trebui să rămână la guvernare, chiar și după ce Bolojan a fost trimis acasă, punând însă condiții precum excluderea AUR din orice alianță.
„Ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon”, spune ea.
Această scindare arată că, în timp ce aripa pro-Bolojan vrea o delimitare clară de „sistemul” PSD, gruparea din jurul lui Thuma preferă pragmatismul rămânerii la putere.