Reacții la cald din PNL după ce liderul lor a fost matrășit

Florin Roman a cerut ca partidul să se „lepede de Satana” și să nu mai colaboreze niciodată cu PSD. El consideră că alianța dintre democrați și suveraniști reprezintă un atac direct la parcursul european al României. Roman a anunțat că susține trecerea PNL în opoziție parlamentară, alături de premierul demis.

„Moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD a trecut, iar guvernul Ilie Bolojan a fost demis, asigurând interimatul până la numirea noului guvern. De azi înainte, PSD și AUR sunt total responsabile de soarta României. Nu am votat moțiunea de cenzură și am spus clar ca azi e momentul lepădării PNL de Satana! Nu vom mai face un guvern cu PSD, care a trădat parcursul pro-european al României. Partidul stat, PSD a dat foc țării la braț cu AUR, partidul care susținea ca lupta împotriva sistemului, reprezentat de PSD. Personal, rămân alături de Ilie Bolojan și susțin intrarea PNL în opoziție parlamentară, de unde vom susține doar interesele României!”, a scris vicepreședintele PNL pe Facebook.

Dan Motreanu a completat atacul, somând noua majoritate să vină urgent cu o soluție de guvernare. Liberalul susține că PSD și AUR nu mai pot juca „teatru politic” și trebuie să își asume responsabilitatea pentru stabilitatea economică. În viziunea sa, modernizarea României, începută de Bolojan, nu se poate face prin compromisuri care mențin vechile privilegii.

„PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar”, a scris prim-vicepreședintele PNL.