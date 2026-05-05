Ce urmează după demiterea lui Bolojan: scenarii, premier interimar și reașezări în partide

Primul semnal: premierul interimar

Odată Ilie Bolojan scos de la masa guvernării, mingea este în terenul lui Nicușor Dan. Președintele României este cel care decide cine va fi premierul interimar, un rol foarte important, pentru că e incertă perioada de timp necesară pentru validarea unui nou cabinet. Poate fi o săptămână sau pot fi luni. După demiterea lui Emil Boc în 2009 interimatul a fost de mai bine de două luni.

Pe masă sunt mai multe variante. Prima variantă este premier interimar de la PNL. Sunt conturate două nume: Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Predoiu este deja o soluție obișnuită a interimatelor, e considerat o variantă sigură. Nazare, ministru al Finanțelor, este la rândul său plăcut mai ales de o parte a PSD.

O altă variantă de premier interimar este ministrul Dragoș Pîslaru, prezentat ca variantă tehnocrată, deși este fost membru USR și REPER. Pîslaru e agreat și de Cotroceni, deși social-democrații, dar și o parte a liberalilor, strâmbă din nas la această variantă. De altfel, Pîslaru a fost adus în Guvern de Ilie Bolojan, pe locuri PNL.

Deși ar trebui să fie și un al treilea scenariu, cu premier interimar PSD, social-democrații nici nu se gândesc la varianta aceasta. „Mai rău inflamam spiritele dacă veneam și noi cu variantă de interimar”, susține un fruntaș social-democrat pentru Cotidianul.

Ce se întâmplă cu partidele

PNL se va reuni de la 17.00 să discute calea de urmat pentru negocierile de la Cotroceni. Liberalii au de ales între încolonarea în spatele locomotivei lor, Ilie Bolojan, și ascultarea celor care ar vrea să-i tragă scaunul fostului șef al CJ Bihor. Deja au început unele voci să conteste menținerea deciziei BPN de nepactizare cu PSD, în urma demiterii lui Ilie Bolojan. Însă în orice variantă, Ilie Bolojan pare să fie câștigătorul de moment, chiar dacă și-a pierdut funcția. Și-a adus o bună parte din partid în spate și a reușit să atragă și o parte din societate.

PSD, la rândul său, trebuie să își stabilească mandatul. Un detaliu e important, dacă PSD va fi de acord să vină cu o propunere de premier, dat fiind că e cel mai mare partid parlamentar. În urma demiterii lui Bolojan oricum acordul de guvernare a devenit o simplă fițuică.

AUR așteaptă semnalele și deciziile lui Simion, fiind deschiși la toate variantele. Au pus umărul la dărâmarea lui Bolojan, dar întind mâna PNL pentru a sprijini tactica mergerii spre anticipate. De asemenea, Simion a tot contestat poziționarea lui Nicușor Dan de neacceptare a AUR la guvernare.

Scenariile de guvernare

Prima opțiune pe masă e un nou guvern cu toate partidele pro-europene, o soluție vânturată de PSD. Însă PNL are în acest moment o linie roșie. Iar această linie roșie este premier liberal doar dacă nu face parte din guvern PSD, ci sprijină parlamentar. Iar variantă de acum a PNL este Ilie Bolojan. Deși e invocată o decizie CCR din 2020, situația lui Bolojan e diferită de cea a lui Ludovic Orban din acel an. Bolojan ar fi în căutarea strângerii unei majorități, nu cu scop bine definit de deschidere a drumului către anticipate.

În cazul PNL, social-democrații speră că Nicușor Dan va temporiza negocierile pentru noul Guvern până când liberalii îl dau jos pe Ilie Bolojan. Însă modul cum sunt construite interesele, simpatiile și antipatiile sugerează că e un drum greu, iar singura speranță este că poate Bolojan face de bună-voie pasul în spate. Surse din echipa Bolojan susțin pentru Cotidianul că Bolojan vrea să reconsolideze PNL, cel mai probabil din opoziție.

PSD ar putea fi pus în situația să dea prima variantă de prim-ministru. Multiple surse PNL au precizat că ar fi de acord cu un prim-ministru PSD, pe care să îl voteze, dar liberalii să nu participe cu oameni la guvernare. Ci punctual să ajute în Parlament. Însă și PSD trebuie să vrea să dea premierul.

Jocul USR și reformele

USR este pus să aleagă între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. USR poate urma orbește direcția indicată de Nicușor Dan, adică a unei stabilități dorite. Însă în lipsa parteneriatului cu liberalii și asocierea cu PSD i-ar face să-și piardă din imaginea de reformiști și mișcare anti-PSD.

Pe de altă parte, ralierea cu Ilie Bolojan ar zdruncina relația cu USR cu Nicușor Dan. USR e legat ombilical de Nicușor Dan pentru a fi parte din orice echipă de guvernare, pentru acest partid șeful statului insistând în relația cu PSD, potrivit surselor Cotidianul.

AUR, între consolidare și dezamăgire

AUR este din nou într-o situație din care poate ieși foarte bine. Partidul condus de Simion poate fi unul dintre cei care pune umărul punctual la trecerea unor proiecte, dacă vom avea un guvern minoritar. Însă la fel de bine, după ce a ajutat la demiterea lui Bolojan, AUR poate să spună că stă departe de putere.

În schimb, AUR poate solicita să fie parte a guvernării cu eșaloanele trei sau doi. Adică să solicite mici funcții în teritoriu, cum ar fi deconcentrarele. Oricum, și la acest moment AUR e parte a unor majorități locale în mai multe județe, fiind inclusiv vicepreședinți aleși cu voturile PSD.

Dar la fel de bine AUR poate dezamăgi acel electorat radical, unde e așteptată o victorie clară la alegeri și înscăunarea unui prim-ministru suveranist. Puterea poate eroda și AUR, iar pericolul este și mai mare dacă pe zona de opoziție vor avea și PNL-ul condus de Ilie Bolojan.