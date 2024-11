„Regele” Cioabă: Elena Lasconi a vrut să mai ia la ea la USR

Autointitulatul rege al rromilor de pretutindeni, Dorin Cioabă, care locuieşte la Sibiu, candidează pentru prima dată la alegerile parlamentare şi este primul pe lista Partidului Naţional Conservator Român (PNCR) din Ialomiţa, el declarând joi, pentru Agerpres, că şi-ar fi dorit să candideze la alegerile prezidenţiale, după ce a pierdut alegerile locale din 2020, când nu a fost votat de sibieni pentru funcţia de primar.

Dorin Cioabă a precizat că a ales un judeţ mai mic, dar unde sunt foarte mulţi rromi şi mai ales a contat faptul că în Ialomiţa sunt cele mai mari biserici ale comunităţii rrome din ţară, el fiind şi pastor.

„Ialomiţa am ales-o pentru că este un judeţ reprezentativ pentru comunitatea rromilor noştri tradiţionali. Pentru că la Ialomiţa sunt cântăreţii, lăutarii de la Bărbuleşti. La Ialomiţa sunt rromii de la Ţăndăreni, de la Glaşca. Deci este un judeţ mic cu o concentraţie mare de rromi. pentru că m-am dus, am zis că vreau să merg într-o zonă uitată, într-o zonă rău-famată, care a fost vorbită numai de rău şi vreau să arăt că nu-i aşa, că, uite, oamenii se pot schimba şi bisericile, avem cele mai mari biserici acolo”, a spus Dorin Cioabă.

Candidat pentru Camera Deputaţilor în Ialomiţa, sibianul Dorin Cioabă nu se teme că el nu va fi votat de rromii din Ialomiţa, este îngrijorat dacă partidul PNCR va reuşi să intre în Parlament.

„Nu, n-am mai fost (deputat n.r.) şi nici n-am mai candidat. De ce am hotărât? Eu cred că la Ialomiţa pot să obţin un mandat. Asta numai dacă şi Partidul lui Terheş va trece pragul aici, asta e problema. Eu nu fac probleme pentru bine, ca voturi. Îmi fac probleme şi vreau să ajut partidul să treacă pragul”, a explicat Dorin Cioabă.

Dorin Cioabă susţine că a discutat cu câţiva dintre candidaţii la Preşedinţie, care i-au cerut spriijnul. Cioabă iniţial s-a gândit să intre el în cursa prezidenţială.

Cioabă a declarat, pentru Agerpres, că a discutat cu Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu şi Elena Lasconi, care i-ar fi propus să devină membru USR.

„Am renunţat (la candidatura la Preşedinţie n.r.) în primul şi în primul rând că am zis că nu sunt şanse reale, pentru că n-am vrut să intru într-o cursă numai de dragul de a mă afirma. Dar am zis că merita să candidez pentru că am o populaţie foarte mare. 3 milioane de rromi, 3 milioane de voturi, care m-ar clasa, să spunem, într-o cursă reală. (…) politicienii ăştia vin numai seara la noi, adică asemenea lui Nicodim din Biblie nu vor să facă o legătură, am vorbit şi cu Ciucă, am vorbit şi cu Ciolacu, am vorbit şi cu Elena Lasconi, care m-am avut bine cu ea, chiar ea după ce şi-a depus candidatura a zis, da, domnul Cioabă, vreau să vă iau la noi la USR şi la un moment dat, probabil staff-ul ei a zis, nu vă încurcaţi cu rromi. Deci, inclusiv Ciucă, inclusiv toţi au zis, vrem voturile voastre, vă mulţumim, mi-au trimis mesaje că ne sprijiniţi, dar nu vrem un protocol”, a mărturisit Dorin Cioabă.

Liderul rromilor, Dorin Cioabă, a luat în calcul că sunt şanse minime ca românii să aleagă un al doilea preşedinte al ţării, sibian, după sibianul Klaus Iohannis, care a fost votat de două ori.

„Am zis că dacă candidez eu, ar spune lumea păi ce, la Sibiu este fabrică de preşedinţi?”, a concluzionat Dorin Cioabă.

La alegerile locale din 2020 a fost pentru prima dată când Dorin Cioabă a candidat pentru funcţia de primar al Sibiului, dar nu a fost ales de sibieni. În 2020, candidatura sa este susţinută de către Partida Romilor Sibiu. Dorin Cioabă a mai candidat în trecut, pentru Consiliul Judeţean, însă tot fără succes.