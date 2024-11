Film românesc, distribuit în America de Nord

Filmul „Kingdom of Judas”, regizat de Sabina Lisievici, va ajunge la începutul anului 2025 în America de Nord, unde va fi disponibil pe platformele de streaming, potrivit unui comunica transmis joi.

Este primul film românesc cu o distribuţie exclusiv românească vorbit în limba engleză.

Un thriller captivant cu accente puternice, „Kingdom of Judas” spune povestea Annei Blaga, interpretată de Sabina Lisievici, într-o lume plină de dileme morale şi confruntări personale intense, potrivit prezentării filmului.

Din distribuţie fac parte Oana Cârmaciu, Bogdan Iacob, Daria Ghiţu, Adi Gheo, Oana Dragne, Raluca Ghervan, George Damare, Cătălin Nicolau, Oltin Hurezeanu, Teodora Păcurar, Vinicius Moldovan, Adrian Ciglenean, Marcela Motoc, Mihai Dulea, Gabriela Enescu, Sophie Vărzaru, Sofia Vasiliu şi luptătorul de arte marţiale mixte şi kickboxer Sandu Lungu.

„Este o onoare să avem oportunitatea de a duce acest film, născut din talentul şi dedicarea actorilor români, pe scena internaţională. Aştept cu nerăbdare ca publicul nord-american să descopere povestea puternică şi universul din ‘Kingdom of Judas’. A fost un film la care s-a muncit mult. Am lucrat aproximativ patru ani până să îl definitivăm, atât în cadrul companiei mele de producţie Saroafilm, alături de colega mea Daria Ghiţu, dar şi la Chainsaw Europe, cea mai mare companie de post-producţie din sud-estul Europei, unde am avut parte susţinerea mentorului meu, Viorel Chesaru”, a declarat Sabina Lisievici, citată în comunicat.

„Kingdom of Judas” a fost produs de compania Saroafilm, în coproducţie cu Chainsaw Europe. A fost distribuit în România de Saroafilm, iar în America de Nord va fi distribuit prin colaborarea cu agenţia The Movie Agency şi distribuitorul internaţional The Burning Bulb.

Foto: Kingdom of Judas/Facebook.com