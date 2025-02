Lasconi, și pro, și contra Georgescu

„Vreau să văd și eu cum iese CCR din cursa pe care și-a făcut-o singur. O dată, revin, eu am fost singurul politician care am luat atitudine și am spus că decizia CCR de a o scoate pe Diana Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale este un abuz și este ilegală, deși mă delimitez total de viziunea domnisie sale. Acum, având acest precedent, care este unul periculos, ar putea să scoată din cursă pe oricine, inclusiv pe mine… (…) Ar fi ciudat ca după ce un asemenea candidat a spus că ar trebui să luăm teritorii, să începem război, tot felul de declarații ciudate pe care nu vreau să le reamitesc eu, ar fi ciudat să îl lase să candideze, pe de altă parte dacă nu îl lasă să candideze vor aprinde un mare butoi cu publere, pentru că oamenii sunt furioși”, a răspuns Elena Lasconi.