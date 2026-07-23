Președinta Indiei, vizită istorică în România. Ce a discutat cu Nicușor Dan

După ceremonia oficială pe platoul Marinescu, președintele Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu, au avut o discuție tête-à-tête, iar apoi au semnat mai multe documente de cooperare în domenii precum cercetare, educație sau economie. Anul viitor se împlinesc 80 de ani de relații bilaterale între România și India.

„E o onoare pentru mine să vă avem oaspete. Deşi relaţiile noastre diplomatice au aproape 80 de ani, e prima oară după 30 de ani când un şef de stat indian vine în România, deci vizita dumneavoastră este, aş spune, istorică”, a spus președintele.

Acordul de liber schimb

Atât Nicușor Dan, cât și Droupadi Murmu, au salutat intrarea în vigoare a acordului de liber schimb între UE și India. Acesta a fost semnat în ianuarie 2026.

Avem un parteneriat vechi, care n-a fost pus niciodată în discuţie. Avem, însă, o mare oportunitate în faţa noastră, mai ales în zona economică, şi am susţinut, şi suntem foarte bucuroşi că a intrat în vigoare acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi India, şi asta deschide posibilităţi importante între economiile noastre”, a declarat Nicuşor Dan.

„România este un partener important pentru India în UE, iar acordul de liber schimb dintre UE și India din ianuarie anul acesta va deschide oportunități fără precedent pentru industriile noastre și pentru lucrătorii noștri calificați”, a afirmat și președinta Indiei.

Schimburi academice

Au fost încheiate acorduri între Universitatea din București și Universitatea din New Delhi pentru înființarea unei Catedre de Studii Indiene în România și a unei Catedre de Civilizație Română în capitala Indiei.

„Sunt bucuros că au fost semnate azi aici cele două acorduri (…) și colaborarea în domeniul sportului, în care putem să găsim complementarități”, a afirmat Nicușor Dan.

Acordul de liber schimb India-UE

Negocierile pentru Acordul de Liber Schimb dintre Uniunea Europeană și India s-au finalizat pe 27 ianuarie 2026, după aproape două decenii de discuții. Este cel mai mare acord comercial negociat vreodată de ambele părți, cu o piață comună de aproape 2 miliarde de consumatori.