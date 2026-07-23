Președintele Chinei, Xi Jinping, va face o vizită în Statele Unite ale Americii, pe 24 septembrie. Anunțul a fost făcut de Donald Trump

Președintele chinez a onorat invitația făcută de liderul de la Casa Albă, făcută în timpul vizitei oficiale din China de anul acesta.

Teo Voicu
Președintele Chinei, Xi Jinping, va face o vizită în Statele Unite ale Americii, pe 24 septembrie. Anunțul a fost făcut de Donald Trump

Donald Trump și Xi Jinping FOTO: X

Președintele chinez a onorat invitația făcută de liderul de la Casa Albă, făcută în timpul vizitei oficiale din China de anul acesta.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat joi că președintele Xi Jinping va vizita SUA pe data de 24 septembrie. Trump spune că va discuta cu liderul de la Beijing despre inteligența artificială.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că va discuta despre inteligenţă artificială cu preşedintele chinez Xi Jinping când acesta va vizita SUA pe 24 septembrie, relatează agenția de știri Reuters.

Vizita lui Xi în SUA are loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în China în acest an. În timp ce se afla la Beijing, Trump l-a invitat pe liderul chinez la Casa Albă.

„Vom vorbi din nou despre AI”

„Preşedintele Xi vine în vizită pe 24 septembrie, şi am vorbit despre inteligenţă artificială când am fost la Beijing, iar acum vom vorbi din nou”, a spus Trump.

Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio şi omologul său chinez Wang Y au discutat despre nevoia de a identifica zone de cooperare pentru a pune bazele pentru „o vizită foarte pozitivă”.

Xi întoarce vizita lui Trump

În 2026, președintele Donald Trump a vizitat China, în perioada 13-15 mai, întâlnindu-se cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Cei doi lideri au vorbit despre războiul din Iran, dar și despre tarifele comerciale, o temă intens discutată în ultimii ani. La numai câteva luni de la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a impus noi taxe asupra importurilor dintr-o serie de ţări, Beijingul fiind vizat de unele dintre cele mai mari taxe. De asemenea, declara chiar președintele american, cei doi lideri au discutat și despre problema Taiwanului.

Experții în relații internaționale au etichetat summitul Trump-Xi ca unul „modest” din punctul de vedere al rezultatelor.

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2 comentarii

  2. fix in prag de campanie electorala pentru neoconii republicani, cred ca Bibis Biatch spera la concesii… dar pana atunci ii crapa economia si AI-ul face poc, ca oricum n-au suficienta energie ieftina sa concureze cu AI-urile chinezesti

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