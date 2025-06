Jurnalistul Noel Phillips a fost împușcat în timp ce relata în direct despre protestele din Los Angeles. „Nu aveam nicio idee la momentul respectiv. (…) cu doar 10 minute înainte de a intra în direct ieri, vorbeam cu mai mulți protestatari. Am simțit ca și cum o tonă enormă de cărămizi mi-ar fi căzut pe braț. Mi-am dat seama, în aproximativ 20-30 de secunde, că un glonț de cauciuc mi-a atins stratul superior al pielii și mi-a provocat o mică leziune.(…) poliției nu pare să le pese dacă ești jurnalist, rezident sau protector pe străzi. Obiectivul lor este să-i scoată pe oameni din impas, desigur, pentru că noi, fiind într-un mediu ca acesta, primim instruire“, a declarat el.

Whilst reporting on the LA riots yesterday morning, our Correspondent @noel_phillips was hit by a rubber bullet.

He talks to @susannareid100 and Richard about the unrest that has been unfolding in LA. pic.twitter.com/WeNylgxrFo

— Good Morning Britain (@GMB) June 10, 2025