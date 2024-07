Fierberea din Bangladesh, în imagini

Cel puţin 133 de persoane au fost ucise săptămâna aceasta în Bangladesh, unde manifestaţiile sunt aproape zilnice de la începutul lui iulie.

In proteste sunt implicaţi studenţi.

Soldaţii patrulează în oraşele din Bangladesh pentru a reprima agitaţia tot mai mare, poliţiştii trăgând cu muniţie reală împotriva protestatarilor care au sfidat interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii instaurată de guvern.

Departamentul de Stat al Statelor Unite i-a sfătuit sâmbătă pe americani să nu călătorească în Bangladesh şi a anunţat că va începe repatrierea unor diplomaţi şi familiilor acestora din ţara cuprinsă de tulburări civile mortale, notează AFP.

„Călătorii nu trebuie să meargă în Bangladesh din cauza tulburărilor civile în curs (în capitala) Dacca”, a declarat diplomaţia americană într-un aviz care întăreşte sfatul său de a „reconsidera călătoria” emis mai devreme în cursul zilei.

Departamentul de Stat autorizează plecarea voluntară a angajaţilor guvernamentali americani neesenţiali şi a membrilor familiei lor, precizează avizul.

