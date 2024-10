Roberta Anastase şi-a depus mandatul de senator

Senatul a luat act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al Robertei Anastase, începând de luni, şi a declarat vacant postul din Circumscripţia electorală nr. 31 – Prahova.

„Confirm depunerea mandatului de senator. Această demisie vine ca urmare a votului dat în Camerele reunite pentru membrii Consiliului de Administraţie al BNR, urmând să ocup poziţia de membru neexecutiv în CA al Băncii Naţionale”, a transmis Anastase, în plenul Senatului.

Senatorii au adoptat cu majoritate de voturi vacantarea acestui mandat de senator ales în Circumscripţia nr.31 Prahova.

Senatoarea PNL care a primit, pe 1 octombrie, votul parlamentarilor din comisiile reunite de buget pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, s-a declarat convinsă că va contribui, cu experienţa sa politică dar şi în management, la funcţionarea acestei instituţii.

„Eu mă simt onorată de propunerea făcută de colegii mei de a face parte din Consiliul BNR, tocmai pe o poziţie neexecutivă şi sunt convinsă că voi contribui cu ideile, cu experienţa mea consolidată în management de-a lungul timpului la funcţionarea BNR. (…) Am fost şi europarlamentar, fac parte şi din Comisia de pregătire a aderării la OCDE. (…) Am fost preşedinte în exerciţiu al Adunării Parlamentare a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră, încă sunt preşedinte al Comisiei politice a acestei organizaţii. Pentru că am invocat comisia OCDE şi pregătirea aderării noastre la OCDE, aş invoca tocmai principiile propuse şi dezvoltate de această organizaţiei în ceea ce priveşte guvernarea întreprinderilor de stat care recomandă ca în conducerile în zona neexecutivă – aceea pentru care am aplicat şi eu astăzi – să fie cooptaţi oameni care au profesii diverse, experienţe diferite, astfel încât să vină să îmbunătăţească funcţionarea sau evoluţia unor instituţii”, a afirmat Roberta Anastase, la finalul audierilor din comisii.