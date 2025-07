S-a dus familia de la Națională

Vestiarul tricolorilor mari nu este nici pe departe locul deplinei armonii, a unor relații cordiale, ca într-o adevărată familie. Dimpotrivă! Selecționerul Mircea Lucescu a dezvăluit la Digi Sport că s-a confruntat cu o situație care arată că există probleme între jucători. Totul ar fi avut loc chiar la meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026, câștigat cu 2-0 la București.

Deși nu avea drept de joc, fiind suspendat, căpitanul tradițional al tricolorilor, Nicușor Stanciu, s-a arătat deranjat de alegerea lui Mircea Lucescu de a-l numi pe fundașul stânga de la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu, succesorul său. În opinia sa, Stanciu consideră că Rațiu nu întrunește calitățile necesare pentru a primi această onoare și responsabilitate, ca urmare a faptului că este destul de haotic în joc.

O observație corectă, dovadă că și alți oameni de fotbal au scos în evidență acest minus al celui supranumit Sonic pentru viteza cu care aleargă pe teren și inclusiv publicații din Spania au scris că Barcelona a renunțat la transferul românului, deși a fost declarat sezonul trecut cel mai bun fundaș stânga din La Liga, din aceste motive.

Mircea Lucescu nu a primit bine aceste observații venite din partea celui care ar trebui să fie tocmai principalul factor de încredere din vestiarul echipei naționale. Foarte probabil, fără a rosti direct numele, Stanciu l-ar fi vrut căpitan pe prietenul său Răzvan Marin, care tocmai s-a căsătorit weekendul trecut.

Însă Il Luce nu este omul care să primească astfel de afronturi și știe să gestioneze la perfecție momentele delicate, în îndelungata sa carieră el conffrutându-se cu situații mult mai complicate, mai delicate, cu jucători de top și de fiecare dată a știut cum să liniștească lucrurile. Așa cum a făcut-o și acum.

„Nu Răzvan Marin a fost nemulțumit că Rațiu a primit banderola, ci căpitanul echipei (n.r – Stanciu), dar asta decid eu. Stanciu nu juca și a venit la mine. A zis: «Mister, dar de ce Rațiu?». Pentru că așa am decis eu! Eu consider că este cel mai reprezentativ jucător al acestei echipe și am nevoie de o figură internațională, care să atragă atenția. Acel jucător trebuie să dea un exemplu tuturor celorlalți. Pentru moment, este el. După, vedem ce va întâmpla. Nu e nimic bătut în cuie.

Stanciu nu juca în acel meci. Nu e sigur că va fi căpitanul echipei în continuare. Dacă l-am pus pe Rațiu și nu pe al doilea sau al treilea, înseamnă că eu încerc să schimb puțin. Deocamdată, Stanciu e cel mai reprezentativ, e sufletul acestei echipe, dar pentru mine nu e de ajuns asta. Dincolo de entuziasmul lor, am nevoie de rațiune, de disponibilitate, de relaționare între ei. Am nevoie mai mult din punct de vedere profesional”.