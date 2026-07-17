Salvați Copiii: România, un record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii

Peste trei din patru cazuri provin din țara noastră

Salvați Copiii România, care a lansat campania ”Povești de vaccinat copiii”, arată că România înregistrează un record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii.

Astfel, potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România.

A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 cazuri. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%, în timp ce pentru doza a doua, procentul scade și la 20%, în unele comunități.

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Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale și lipsa transportului, cum arată datele studiului calitativ al Salvați Copiii România. Salvați Copiii România a lansat campania de conștientizare publică ‘Povești de vaccinat copiii’ și solicită autorităților simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor, training-uri în comunicare pentru personalul medical, precum și dezvoltarea unei echipe multidisciplinare la nivel local care să promoveze vaccinarea copiilor.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, în România au fost confirmate în total 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani.

În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit INSP ‘Situația rujeolei în România la data de 31.12 .2025.

Într-un singur județ acoperirea vaccinală a fost de peste 70%, în 14 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe acoperirea vaccinală s-a situat între 31,3% și 49,7%, în trei județe acoperirea vaccinală a fost sub 30%. Valoarea minimă (23,7%) a fost raportată în județul Argeș, iar cea maximă (73,8%) a fost atinsă în județul Bihor, potrivit INSP.

Toate valorile sunt sub ținta de 95% recomandată de OMS. Conform concluziilor celei de-a 14-a reuniuni a Comisiei Regionale de Verificare a Eliminării Rujeolei și Rubeolei (RVC, septembrie 2025), România se numără printre cele 13 țări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație, fără întrerupere.

Acoperirea vaccinală națională

* BCG: 93,5%

* Hep B (3 doze): 55,0%

* DTPa – împotriva difteriei, tetanosului și pertussis acelular – (3 doze): 55,0%

* VPI – Vaccinul polio inactivat (3 doze): 55,0%

* Hib (3 doze): 55,0%

* Pneumococic (3 doze): 54,0%

* ROR (1 doză): 47,4%.

”Fiecare copil nevaccinat este un copil expus riscului de îmbolnăvire și de deces din cauza unei boli care poate fi prevenită. În comunitățile rurale în care lucrăm, am demonstrat că vaccinarea poate crește de la 50-60% la aproape 100% atunci când există echipe dedicate, informație corectă și relații de încredere cu familiile”, a spus Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

De ce sunt copiii români expuși riscurilor bolii, prin nevaccinare

Studiul Bariere în calea vaccinării în mediul rural din România. Un studiu calitativ privind perspectivele asistenților medicali comunitari și ale medicilor de familie al Salvați Copiii a explorat perspectivele a 29 de medici de familie și asistenți medicali comunitari (AMC) care au în evidență peste 11.000 de copii din mediul rural.

Studiul arată

barierele atitudinale și comportamentale, refuzul categoric al unor comunități și frica de reacții adverse

barierele socio-culturale sunt reprezentate de aspecte culturale, lingvistice, religioase și mobilitatea ridicată a familiilor

la nivel informațional, impactul negativ al mass-media, dezinformarea pe rețelele sociale și miturile despre vaccinare reprezintă obstacole majore

există bariere sistemice precum birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale și lipsa transportului

O tendință importantă care se evidențiază din interviurile cu medicii de familie este scăderea progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR, în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Dacă pentru prima doză acceptarea este relativ bună, la rapel rata scade dramatic, ajungând în unele comunități până la doar 20%.

Aceste provocări creează un cerc vicios în care lipsa rapelului reduce eficiența programului de imunizare, expunând copiii la riscul de îmbolnăvire chiar și după administrarea primei doze.

Din analiza interviurilor reiese că relația medicilor de familie cu părinții este complexă și variază semnificativ. Mulți medici raportează comportamente de evitare din partea părinților, care amână constant vaccinările și refuză să-și asume în scris decizia. Medicii văd asistenții medicali comunitari ca intermediari ideali pentru comunicarea cu grupurile vulnerabile sau rezistente la vaccinare.

Medicii de familie identifică multiple obstacole la nivel sistemic, precum absența consecințelor pentru nevaccinare care au redus semnificativ ratele de imunizare, în special în comunitățile vulnerabile și izolate.

Din perspectiva lor, barierele culturale și sociale, precum și mobilitatea ridicată a familiilor, complică și mai mult eforturile de vaccinare. În plus, în interacțiunea cu părinții, medicii observă că frica de reacții adverse și lipsa percepției privind gravitatea bolilor prevenibile prin vaccinare reprezintă obstacole semnificative în convingerea acestora să-și vaccineze copiii.

Pentru a crește ratele de vaccinare, medicii identifică nevoi multiple și interconectate. La nivel național, ei solicită un cadru legislativ mai strict privind vaccinarea și campanii mass-media mai intense de informare și educare.

La nivel local și operațional, principalele nevoi includ: extinderea rețelei de asistență medicală comunitară, reducerea birocrației în raportarea vaccinărilor, asigurarea transportului pacienților către cabinete și o mai bună implicare a reprezentanților minorităților.

Medicii subliniază și importanța dezvoltării propriilor abilități de comunicare prin participarea la cursuri specializate.

Studiul este realizat de Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș-Bolyai, Autori: Lect. Univ. Dr. Oana M. Blaga, Drd. Andreea Morar, Mara Bumbu, Drd. Marina D. Dascăl, în cadrul programului ‘Sănătatea mamei și a copilului’ implementat de Organizația Salvați Copiii și a fost finanțat de MSD România.

Ce face Salvați Copiii

Organizația Salvați Copiii se implică în acordarea serviciilor sociale și medicale mamelor și copiilor din mediul rural, iar soluțiile sunt bazate pe realitățile din teren.

Implicarea echipelor integrate de specialiști din 16 județe (asistenți medicali, moașe și asistenți sociali) pentru identificarea cazurilor vulnerabile din comunitățile rurale și sprijinirea în vederea accesării serviciilor medicale și sociale pentru copii 0-5 ani și gravide

Asigurarea accesului la nutriție și igienă adecvată

Sesiuni de consiliere și informare de grup

Caravane medicale organizate periodic în zone defavorizate

Sprijinirea medicilor de familie din mediul rural cu echipamente medicale pentru asigurarea consultațiilor la nivel local

Program de informare și sprijinire a gravidelor cu ajutorul Cutiei Bebelușului, pe modelul finlandez

Informarea medicală a mamelor din maternități și în zonele rurale în cadrul sesiunilor de informare și al caravanelor medicale

Facilitarea accesului digital la informații medicale în zonele rurale prin INFOMama, prima aplicație mobilă din România dedicată furnizării de informații medicale și sociale pentru femeile însărcinate, concepută pentru a îmbunătăți accesul la îndrumări de încredere și pentru a conecta viitoarele mame cu servicii esențiale

Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 20 de județe, în peste 400 de comunități rurale defavorizate și in toate maternitățile din țară pentru facilitarea accesului la servicii socio-medicale și informare medicală, cu 459.500 de mame, gravide și copii până în 5 ani.

Rezultatele programelor

înscrieri la medicul de familie

consultații, ecografii și analize efectuate în timpul sarcinii la gravidele dezavantajate – 95% dintre gravidele din comunitățile în care lucrăm au mers la medic în timpul sarcinii sau au beneficiat de ecografii în cadrul caravanelor medicale pe care le-am organizat

creșterea ratei vaccinării la copii (ratele de vaccinare au crescut de la 50-60% în momentul preluării comunităților la 99-100%)

Programul Cutia Bebelușului, pe modelul finlandez, a inclus 15.000 de gravide și a generat o creștere semnificativă a accesării serviciilor medicale – 77% creștere în vaccinarea copilului;

îmbunătățirea cunoștințelor legate de educație pentru sănătate în comunități, în rândul adolescentelor, în cadrul campaniei #VremEducațiePentruSănătateÎnȘcoli. Programul de susținere a gravidelor din mediul rural a funcționat ca un catalizator pentru conectarea mamelor cu serviciile medicale de bază. Specialiștii relatează că multe beneficiare care până atunci nu frecventaseră serviciile medicale aferente sarcinii au început să le acceseze tocmai datorită programului. 93% dintre specialiști au raportat creșterea accesării acestor servicii de către mamele beneficiare, cu cele mai mari proporții observate în cazul vaccinării copilului – 77% și al controalelor prenatale – 77%, urmate de consilierea privind alăptarea – 74%, consultul pediatric – 69%, serviciile sociale și medicale – 62%, controalele postnatale – 60%, respectiv cursurile de puericultură – 46%. Programul de dotare a medicilor de familie din mediul rural și implicare a echipelor integrate a generat efecte pozitive și de durată în comunitățile în care este implementat. Evaluarea impactului arată creșteri importante în monitorizarea sănătății mamelor și copiilor, comparativ cu perioada anterioară demarării programului: creștere cu 45% a numărului de femei gravide care s-au prezentat la control în perioada prenatală

de aproape două ori mai multe consultații pentru gravide au fost efectuate și decontate de CNAS (+188%)

numărul gravidelor cu afecțiuni cronice care s-au prezentat la medicul de familie a crescut de 2,6 ori (161%)

creștere cu 83% a numărului de ecografii pentru gravide

creștere cu 80% a numărului de vaccinări pentru copii, conform programului național

Campania „Povești de vaccinat copiii”, realizată de Organizația Salvați Copiii România, este un demers de informare și educare despre importanța vaccinării și despre rolul informațiilor medicale validate în protejarea sănătății copiilor. Pentru recomandări adaptate fiecărui copil și informații corecte despre vaccinare, adresați-vă întotdeauna medicului pediatru sau medicului de familie.