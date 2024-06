Sătul de bișnițari, un fermier și-a aruncat recolta de fasole

Un legumicultor din Dolj s-a filmat aruncând direct din dubă zeci de kilograme de fasole păstăi, nemultumit ca trebuie să o dea la pret de nimic intermediarilor. Gabriel Valentin Magiu a explicat că a aruncat în jur de 5 tone de marfă. ”Vor marfă degeaba cu 3 RON să le dăm la bișnițari de acasă, nu mai bine o aruncăm decât să le dăm? Trebuie să fim uniți cu adevărat fiți uniți!”.

”Sunt legumicultor de peste 15 ani de zile și produc legume în solarii și în câmp. Am acum un hectar de fasole cultivată în spații protejate. În solar am renunțat să o mai recoltez, mai bine o las să se ususce deoarece prețurile sunt atât de mici încât nu îmi convine să o mai vând așa. Mulți au lăsat mesaje că fasolea era stricată, nu, nu era, am lăsat-o o zi, două, nu a luat-o nimeni și am mers și am aruncat-o în câmp. Nu se apropia nimeni să o cumpere la un preț decent și să o dau lor cu 3 lei, eu nici munca zilierilor pe care i-am avut la cules nu mi-o scoteam. Transportul este 500 de lei, ca să culeg fideluța îmi trebuie 10 oameni pe care-i plătesc în total cu 2.000 de lei, plus taxele de piață, eu ies în pagubă, dar eu de ce o mai culeg, cu ce mă aleg? Aici are de câștigat doar samsarul și zilierul. Păi cules, transport, piață, ajung la 5 lei/kg și eu să dau cu 3 lei? Mai bine o arunc!”, a spus supărat legumicultorul doljean pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO.

Decât să primească sprijin de la Guvern pentru legume în spații protejate, mai bine autoritățile ar lua măsuri în ceea ce privește importurile din alte țări, crede el.