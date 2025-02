Scandal. ”Am ajuns să ne reprezinte la Munchen Pavel Popescu??”

Vicepreședinte ANCOM, Pavel Popescu, a participat la o reuniune în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, la care a fost prezent Keith Kellogg, trimisul special al președintelui Trump pentru conflictul Ucraina, contrându-l pe oficialul american.

Pavel Popescu: Cum împacă administrația Trump susținerea pentru candidații de extremă dreapta din Europa care se opun cheltuielilor militare și cerința către țările europene să aloce mai mult pentru apărare?

Pavel Popescu i-a spus oficialului american că în noul mandat al președintelui Trump sunt aceleași cerințe corecte ca în prima administrație față de Europa, de a aloca mai mult pentru cheltuielile militare, a relatat presa.

Popescu a afirmat că acum vedem și semne directe și indirecte care susțin partidele de extremă dreaptă din Europa, care votează în Parlamentul nostru împotriva cheltuielilor pentru apărare. El a precizat că, în România un candidat vorbește împotriva contractului pentru aeronavele F-35, spunându-le oamenilor că acesta este un lucru rău.

Popescu l-a întrebat direct pe Keith Kellogg cum se împacă cele două narative: pe de o parte susținerea pentru cei care obțin voturi spunând că nu vor să cheltuiască pentru apărare, iar pe de altă parte încercarea de a determina Europa să cheltuiască mai mult în domeniul militar.

Keith Kellog evită un răspuns, vorbind despre importanța alegerilor.

Victor Ponta critică dur prezența lui Pavel Popescu la Munchen

„Statul Roman este in disolutie – si trebuie schimbat din temelii ; iar “idiotii utili” ai lui Soros afectează grav interesul suveran al Romaniei si parteneriatul strategic cu SUA ! Am ajuns sa ne reprezinte Tara la Conferinta pentru Securitate de la Munchen Pavel Popescu ?? Pozitia oficiala a Romaniei este de a critica si “certa” SUA si Administrația Trump ?? De cand un vicepreședinte ANCOM exprima politica externa a Romaniei?? De cand se ocupa un vicepreședinte ANCOM de cheltuielile militare ale Romaniei sau de ce candidati politici sustine Administratia Americana?? Este pozitia lui Pavel Popescu sustinuta de PNL si de Presedintele Interimar Ilie Bolojan? Sper ca la aceste intrebari legitime raspunsul este NU ! Si atunci PNL si Parlamentul Romaniei ( care l-a numit pe acest specimen devenit periculos pentru interesele Romaniei) trebuie sa se exprime imediat si sa actioneze! In calitatea mea de Membru al Parlamentului Romaniei ( sub a carui autoritate si control functioneaza ANCOM) solicit de urgenta Presedintelui PNL Catalin Predoiu si Presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor sa declanseze procedura de revocare din functie!

Cred ca restructurarea Administratiei publice din Romania poate sa inceapa maine cu desfiintarea unei sinecuri politice absolut inutila – a doua functie de vicepreședinte al ANCOM ( creata special pentru PNL Pavel Popescu) – daca Dl Bolojan chiar vrea restructurare si reducerea posturilor sa inceapa cu un exemplu din PNL – nu cu oamenii amarati si fara pile pe care s-au năpustit in mod populist in ultima perioada!”, a scris Ponta pe pagina de Facebook.